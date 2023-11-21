الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصرع 50 شخصًا ونزوح 700 ألف في فيضانات الصومال

فيضانات الصومال،
فيضانات الصومال، فيتو

 أودت الفيضانات العارمة في الصومال بحياة 50 شخصًا وأجبرت نحو 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم، وفق ما أعلن مسؤول حكومي، فيما يخشى من تفاقم الوضع جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة الثلاثاء.

 أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة

 وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطارًا غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة النينو المناخية؛ ما تسبب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسورًا وأغرقت مناطق سكنية.

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وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبد الله في مؤتمر صحفي،  إن "خمسين شخصًا لقوا حتفهم في الكارثة... بينما اضطر 687235 شخصًا إلى الفرار من ديارهم".

وحذَّر من أن "الأمطار المتوقعة بين الـ21 والـ24 من  نوفمبر قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في وفيات ودمار".

 
من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) السبت بأنّ عدد النازحين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الصومال "تضاعف تقريبًا خلال أسبوع"، في حين تضرر ما مجموعه 1,7 مليون شخص من الكارثة.

 
وتعد منطقة القرن الإفريقي من بين الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، كما تشهد ظواهر بيئية حادة بوتيرة كبيرة.

وتخرج المنطقة من أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ أربعة عقود، بعد عدة مواسم ممطرة خلَّفت ملايين المحتاجين وأودت بالمحاصيل والماشية.

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