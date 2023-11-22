الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي: مستمرون في بذل الجهود للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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الرئيس السيسي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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