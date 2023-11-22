السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكدر الرئيس السيسي على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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