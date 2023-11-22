لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

الزواج من نجم كرة قدم، أغرب طريقة للهرب من السجن، فقد خرج باو مولينس، محامي المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا بتصريحات مثيرة عقب محاكمتها في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي.

المعروف أن شاكيرا مهددة بالسجن 3 سنوات في إسبانيا بتهمة التهرب من دفع أكثر من 14 مليون يورو لدى مصلحة الضرائب.

تهمة الاحتيال الضريبي

ثم توصلت المغنية الكولومبية إلى تسوية مع الضرائب تدفع بموجبها 7.3 مليون يورو مقابل حكم مخفف، يحول دون إيداعها السجن بتهمة الاحتيال الضريبي.

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يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تتويج شاكيرا بجائزتين في حفلة "جرامي" للموسيقى اللاتينية والذي يتم من خلاله تقييم الألبومات وتكريم الفنانيين.

سيرجيو راموس

وفي الحفل الذي أقيم في مدينة إشبيلية، تواجد سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد ومدافع إشبيلية الحالي، والذي قام بتسليم شاكيرا الجائزة الأولى.

وبعد الحفل، التقط راموس صورة مع شاكيرا، وهو ما فتح مجالا للنقاش والجدل، خاصة أنها كانت صديقة غريمه التقليدي جيرارد بيكيه، أسطورة برشلونة.

توفر الكثير من الأموال

من جانبه، قال محامي شاكيرا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "شاكيرا إذا كانت اختارت الدخول في علاقة مع راموس، كانت ستوفر الكثير من الأموال".

وأوضح: "إذا لم تكن شاكيرا تقيم في كتالونيا، لكانت حصلت على حكم أقل ووفرت الكثير من الأموال".

بيكيه أعلن انفصاله عن شاكيرا

يذكر أن بيكيه أعلن انفصاله عن شاكيرا بعد علاقة استمرت 12 عاما، بسبب خيانة النجم الإسباني لها، وفقا لما أشارت إليه العديد من المصادر.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة محاولة كل طرف منهما استفزاز الآخر، سواء بدخول بيكيه في علاقة جديدة، أو قيام شاكيرا بنشر صور مع أكثر من شخصية شهيرة، بجانب استفزازه عبر الدخول في علاقات جديدة.

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