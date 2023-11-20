الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الحكم على شاكيرا بالسجن 3 سنوات وغرامة 7 ملايين يورو بتهمة التهرب الضريبي

شاكيرا، فيتو
شاكيرا، فيتو

انتهت، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المغنية الشهيرة شاكيرا، في مدينة برشلونة الإسبانية، بسبب اتهامها بالتهرب الضريبي.

 

الحكم على شاكيرا بالسجن ٣ سنوات 

وكشفت تقارير صحفية، أن شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني، توصلا إلى تسوية ترضي الطرفين، حيث سيتم إنهاء محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي، في برشلونة، مقابل اعترافها، بالذنب ودفع غرامة مالية تقدر بـ7 ملايين يورو.

 

كما حكمت المحكمة، على المغنية الكولومبية شاكيرا، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بعد إقرارها بالذنب. 

 

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شاكيرا تواجه تهم تهرب ضريبي

يذكر ان مُدعٍ عام إسباني، اقام  دعوى ثانية ضد المغنية الكولومبية شاكيرا، متهمًا إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أو ما يعادل 7 ملايين دولار، في 2018، بحسب ما جاء في طلب لمحكمة التحقيق.

 

واختارت شاكيرا، المعروفة باسم ملكة البوب اللاتينية، أن تحاكم، في نوفمبر ٢٠٢٣، ببرشلونة في قضية تنفي فيها أنها تهربت من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو، وقد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى 8 سنوات.

 

ويزعم المدعي العام في القضية الجديدة أن "شاكيرا" لم تعلن، في 2018، عن أرباح قدرها 12.5 مليون دولار جنتها من دفعة تلقتها مسبقًا للقيام بجولة عالمية، من بين أمور أخرى.
 

وكانت شاكيرا في ذلك الوقت على علاقة بجيرارد بيكيه نجم كرة القدم في نادي برشلونة وتعيش في المدينة مع طفليهما.

 

ويقول ممثلو الادعاء إنها كانت مقيمة في إسبانيا، وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي تحصلت عليها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.

 

وأضاف المدعون أنها في المقابل حولت أموالًا إلى "شركات في دول تفرض ضرائب منخفضة، ولديها قدر عال من التعتيم".

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