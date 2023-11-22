الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون: توفير مساعدات عسكرية للقوات الإسرائيلية من مخزوننا وأماكن أخرى

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، عن توفيرها مساعدات عسكرية للقوات الإسرائيلية من مخزونها داخل إسرائيل وأماكن أخرى.

 

رسالة وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي

وأوضح البنتاجون: أن وزير الدفاع الأمريكي شدد لنظيره الإسرائيلي على دعم واشنطن لتل أبيب وأهمية الحيلولة دون التصعيد الإقليمي.

 

دعم نتنياهو صفقة الرهائن

ومساء الثلاثاء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القيادات الأمنية في إسرائيل تدعم صفقة الرهائن بالكامل، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وتقول إن الاتفاق مع حماس سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

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وزعم: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.. سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وبايدن ساعد على تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن - الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

 

وأضاف: "الحرب مراحل واستعادة الرهائن - الأسرى ستكون على مراحل، لكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل، واستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك"، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارًا صعبًا الليلة لكنه القرار الصحيح - على حد ادعاءاته.

 

بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة الرهائن - الأسرى الإسرائيليين لدى حماس  منذ أسابيع، مضيفًا: "نحن الآن قريبون جدًّا".

وقال بايدن: "يمكننا إعادة بعض الرهائن - الأسرى الإسرائيليين لدى حماس  قريبًا، لكن لن يتم فعل أي شيء حتى الانتهاء من كل التفاصيل".

 

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وأكد  وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار.

 

أول تعليق من البنتاجون بعد إعلان نتنياهو عن صفقة الأسرى

أول تعليق من البنتاجون على اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

وأضاف: "نحن مطالبون بقرارات حاسمة وصعبة في هذه الأيام وإعادة الرهائن هدف سامٍ، ونتحرك خطوة بخطوة نحو هزيمة حماس الكاملة وتقريب عودة الرهائن إلى ديارهم".

 

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