رئيس جنوب أفريقيا: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية وجريمة حرب

بريكس، وصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية وجرائم حرب.

وجاء في بيان صدر عن رامافوزا في مراسم افتتاح اجتماع غير مقرر لقادة بلدان مجموعة "بريكس" المكرس لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط: "إن العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل يشكل جريمة حرب. ويعد الحرمان المتعمد من الدواء والوقود والغذاء والمياه لشعب غزة بمثابة إبادة جماعية".

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وعبر رامافوزا عن اعتقاده بأن حركة حماس يجب أن تتحمل المسؤولية عن هجماتها على الإسرائيلي واحتجازها رهائن في إسرائيل. وأوضح: "من خلال مهاجمة المدنيين واحتجاز الرهائن انتهكت حماس أيضا القانون الدولي وعليها أن تتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال".

كما دعا "لفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، ليتمكن كل المحتاجين من الحصول على مساعدات إنسانية والوصول إلى خدمات أساسية".

وأضاف أنه "يجب على جميع البلدان ضبط نفسها وتجنب مواصلة تصعيد النزاع وعلى وجه الخصوص وقف إمدادات الأسلحة للأطراف المتنازعة".

كما أكد أن بلاده تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى ضرورة نشر قوات أممية في فلسطين لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

بدوره، طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لافتا إلى أن ما يشهده قطاع غزة من جرائم وحشية يتطلب جهدا جماعيا لوقف هذه الكارثة بشكل فوري.

وقال محمد بن سلمان خلال كلمته في قمة دول بريكس الافتراضية: "قمة دول بريكس تعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة، ونجدد رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، كذلك نطالب إدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة".

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، داعيا لجهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف: "نؤكد ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة، ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع"، مشيرا إلي بذل جهودا حثيثة منذ بداية الأزمة لحماية المدنيين في قطاع غزة.

إيران تطالب دول بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال

ومنذ قليل، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس الإيراني: "الدول الغربية تواصل تسليح ودعم الاحتلال وتعرقل عملية وقف إطلاق النار"، داعيا لمحاكمة المسئولين في الكيان المحتل لارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن إيمانه بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة عبر استفتاء بين الفلسطينيين.

انطلاق قمة بريكس الافتراضية حول التطورات في غزة

انطلقت أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج، وعدد من زعماء المجموعة.

جدير بالذكر أنه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، فى وقت سابق أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيشارك فى قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث الوضع فى غزة والشرق الأوسط.

القمة الافتراضية الاستثنائية لدول البريكس

وقالت المتحدثة - بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سى جى تى إن) الصينية - إنه "بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، يشارك شي، اليوم الثلاثاء، في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول الـ بريكس حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية وسيلقي تصريحات مهمة في بكين".

وترأس جنوب إفريقيا القمة افتراضية الاستثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاجتماع الذي من المتوقع أن يتبنى القادة في ختامه "بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة".