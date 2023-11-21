الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من البنتاجون بعد إعلان نتنياهو عن صفقة الأسرى

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي شدد لنظيره الإسرائيلي على دعم واشنطن لتل أبيب وأهمية الحيلولة دون التصعيد الإقليمي.

ومساء الثلاثاء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادات الأمنية في إسرائيل تدعم صفقة الرهائن بالكامل- في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وتقول إن الاتفاق مع حماس سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

وزعم: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.. سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وبايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

 

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وأضاف: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل، واستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك"، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح- على حد ادعاءاته.

 

بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس  منذ أسابيع، مضيفا: "نحن الآن قريبون جدا".

وقال بايدن: "يمكننا إعادة بعض الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس  قريبا، لكن لن يتم فعل أي شيء حتى الانتهاء من كل التفاصيل".

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وأكد  وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار.

وأضاف: "نحن مطالبون بقرارات حاسمة وصعبة في هذه الأيام وإعادة الرهائن هدف سامٍ، ونتحرك خطوة بخطوة نحو هزيمة حماس الكاملة وتقريب عودة الرهائن إلى ديارهم".

 

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة حماس.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النبأ وقال: "مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس".

ومنذ قليل، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، وجود تقدم بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا بشأن رهائن الاحتلال.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو عددا من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

ومساء أمس، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى. وقال: "أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا".

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