الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

دعمًا لفلسطين، حزب الله يستهدف منزلا يتمركز فيه جنود إسرائيليون

مستعمرة المطلة،
مستعمرة المطلة، فيتو

أعلن  حزب الله  اللبناني أنه استهدف منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي،  وقد قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفركلا، جنوبي البلاد.

 https://t.me/C_Military1/39965


وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح اليوم الثلاثاء  منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة".

Advertisements

وأفادت “روسيا اليوم” بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وشن "حزب الله" أمس الاثنين  هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

قوات الاحتلال تعتقل ٣٥ فلسطينيا بالضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة فلسطين

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال غزة

ثورة المشرعين اليهود بالكونجرس الأمريكي ضد إسرائيل.. دعوات لوقف إطلاق النار في غزة.. ومخاوف من اندلاع حرب مع حزب الله

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

الأكثر قراءة

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

دعمًا لفلسطين، حزب الله يستهدف منزلا يتمركز فيه جنود إسرائيليون

أسرع من الصوت.. معلومات عن صواريخ "فيخر 1" الروسية (فيديوجراف)

أخبار مصر: حماس ترد على قطر بشأن الصفقة، قمة استثنائية لـ بريكس حول غزة، موقف ثلاثي المنتخب المستبعدين من أمم إفريقيا

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

خبير استراتيجي: حماس تملك أخطر ورقة ضغط على إسرائيل

دوري أبطال إفريقيا، الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

Advertisements

منوعات

المزيد

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

قتلى وجرحي في دهس سيارة حشد من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب (فيديو)

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسرع من الصوت.. معلومات عن صواريخ "فيخر 1" الروسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية