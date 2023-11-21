دعمًا لفلسطين، حزب الله يستهدف منزلا يتمركز فيه جنود إسرائيليون
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفركلا، جنوبي البلاد.
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وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:40 من صباح اليوم الثلاثاء منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة".
وأفادت “روسيا اليوم” بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.
وشن "حزب الله" أمس الاثنين هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".
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