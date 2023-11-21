موقف جيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند من الرحيل بانتقالات الشتاء

الدوري الألماني، كشفت تقارير صحفية عن مستقبل الأمريكي جيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند، في ظل عدم مشاركته بانتظام تحت قيادة المدرب الألماني إيدين تيرزيتش.

ولم يشارك لاعب الوسط الأمريكي جيوفاني رينا، لأكثر من 207 دقائق مع الفريق هذا الموسم.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بأن هناك بعض الأندية المهتمة بضم الدولي الأمريكي، لكن ذلك لا يعني انتقاله لأي منها في يناير المقبل.

وأشارت: “رينا أغلق الباب أمام تلك الأندية، لرغبته في الاستمرار مع دورتموند، الذي لا يريد أيضا التخلي عنه في منتصف الموسم، ولكن من المحتمل أن يتغير هذا الوضع مع نهاية الموسم، حال استمرار وضع اللاعب دون أي تغيير”.

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وعلي صعيد آخر يمتلك فريق بايرن ميونخ أقوى خط هجوم وخط دفاع في الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 رغم تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا.

وأحرز لاعبو بايرن ميونخ 42 هدفا كأقوى خط هجوم في الدوري الألماني بفارق كبير عن أقرب منافسيه باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني والذي أحرز لاعبوه 34 هدفا خلال أول 11 جولة.

كما يعد بايرن ميونخ الأقوى في خط الدفاع بعدما اهتزت شباكه بـ 9 أهداف، ويليه باير ليفركوزن ولايبزيج بـ 10 أهداف.



ويتصدر الانجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي.

ترتيب هدافي الدوري الألماني



1- هاري كين لاعب بايرن ميونيخ: 17 هدفا

2- سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت: 15 هدفا

3- لويس أوبيند لاعب لايبزيج: 9 أهداف

4- ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ: 8 أهداف

4- جوناس ويند لاعب فولفسبورج: 8 أهداف

5- فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن: 7 أهداف

5- إرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج: 6 أهداف

5- عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت: 6 أهداف

5- اليخاندرو غريمالدو لاعب باير ليفركوزن: 6 أهداف

5- ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم: 6 أهداف

6- دينيز أونداف شتوتجارت 5

6- يان نيكلاس بيست هايدنهايم 5

6- مارفين دوسكتش فيردر بريمن 5

6- الحسن بليا بوروسيا مونشنغلادباخ 5

6- جوناس هوفمان باير ليفركوزن 5

6- إرين دينكسي هايدنهايم 5



ترتيب الدوري الألماني



ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل باير ليفركوزن قمة جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا " برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ حامل اللقب، ويليهم شتوتجارت ثالثا برصيد 24 نقطة ثم لايبزيج رابعا برصيد 23 نقطة ثم بوروسيا دورتموند خامسا برصيد 21 نقطة.

فيما يتواجد آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وجاء تواجد يونيون برلين في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني من أبرز المفاجآت خاصة أن الفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11

1- باير ليفركوزن 31 نقطة

2- بايرن ميونيخ 29 نقطة

3- شتوتجارت 24 نقطة

4- لايبزيج 23 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 21 نقطة

6- هوفنهايم 19 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 18 نقطة

8- فرايبورج 14 نقطة

9- بوروسيا مونشنغلادباخ 13 نقطة

10- أوجسبورج 13 نقطة

11- فولفسبورج 13 نقطة

12- فيردر بريمن 11 نقطة

13- هايدنهايم 10 نقاط

14- بوخوم 9 نقاط

15- دارمشتات 8 نقاط

16- ماينز 7 نقاط

17- كولن 6 نقاط

18- يونيون برلين 6 نقاط