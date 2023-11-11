السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني، دورتموند يسقط أمام شتوتجارت 2-1

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

الدوري الألماني، حقق شتوتجارت انتصار صعب على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في الجولة 11 من الدوري الألماني.

 

الفوز رفع رصيد  شتوتجارت إلى 24 نقطة في المركز الثالث بينما دورتموند في المركز الرابع بـ21 نقطة.

 

أحداث مباراة دورتموند وشتوتجارت

وشهدت مباراة شتوتجارت ضد ضيفه بوروسيا دورتموند في الجولة 11 من الدوري الألماني، إهدار أصحاب الأرض ركلة جزاء في وقت مبكر.

 

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شتوتجارت بعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء، تقدم لتنفيذها كريس فوهريتش.

 

Advertisements

 

لكن الحارس السويسري جريجور كوبيل نجح في التصدي للركلة بكفاءة عالية، ليحرم أصحاب الأرض من التقدم بهدف مبكر.


وأصبح كوبيل بذلك أول حارس ضمن صفوف دورتموند، يتصدى لركلة جزاء في البوندسليجا خلال آخر 10 سنوات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

 

وكان الحارس الألماني المعتزل رومان فايدنفيلر آخر من فعل ذلك خلال شهر أكتوبر 2013، أمام شالكه في ديربي الرور.

 

 فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على نظيره هايدنهايم، بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري الألماني الممتاز.

 

أهداف مباراة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

تقدم بايرن ميونيخ  الإنجليزي بثناىية هاري كين في الدقائق 14 و44 وتعادل فريق هايدنهايم عن طريق تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست فى الدقيقتين 67 و70.

 

 ثم أحرز جيريرو الهدف الثالث لفرق بايرن ميونخ فى الدقيقة 72، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

في حراسة المرمى: نوير.

في خط الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاي، مزراوي، سار.

في خط الوسط: لايمر، بافلوفيتش، مولر.

في خط الهجوم: جنابري، هاري كين، ليروي ساني.

تخصص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

ريال مدريد يعلن غياب بيلينجهام أمام فالنسيا في الليجا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدوري الألماني بوروسيا دورتموند دوري الألماني شتوتجارت بوروسيا

مواد متعلقة

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

ريال مدريد يعلن غياب بيلينجهام أمام فالنسيا في الليجا

الدوري الإنجليزي، توتنهام يسقط أمام وولفرهامبتون بهدفين لهدف

الدوري الإنجليزي، أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام بيرنلي

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية