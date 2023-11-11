الدوري الألماني، دورتموند يسقط أمام شتوتجارت 2-1

الدوري الألماني، حقق شتوتجارت انتصار صعب على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في الجولة 11 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى 24 نقطة في المركز الثالث بينما دورتموند في المركز الرابع بـ21 نقطة.

أحداث مباراة دورتموند وشتوتجارت

وشهدت مباراة شتوتجارت ضد ضيفه بوروسيا دورتموند في الجولة 11 من الدوري الألماني، إهدار أصحاب الأرض ركلة جزاء في وقت مبكر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شتوتجارت بعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء، تقدم لتنفيذها كريس فوهريتش.

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لكن الحارس السويسري جريجور كوبيل نجح في التصدي للركلة بكفاءة عالية، ليحرم أصحاب الأرض من التقدم بهدف مبكر.



وأصبح كوبيل بذلك أول حارس ضمن صفوف دورتموند، يتصدى لركلة جزاء في البوندسليجا خلال آخر 10 سنوات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وكان الحارس الألماني المعتزل رومان فايدنفيلر آخر من فعل ذلك خلال شهر أكتوبر 2013، أمام شالكه في ديربي الرور.

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على نظيره هايدنهايم، بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري الألماني الممتاز.

أهداف مباراة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

تقدم بايرن ميونيخ الإنجليزي بثناىية هاري كين في الدقائق 14 و44 وتعادل فريق هايدنهايم عن طريق تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست فى الدقيقتين 67 و70.

ثم أحرز جيريرو الهدف الثالث لفرق بايرن ميونخ فى الدقيقة 72، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

في حراسة المرمى: نوير.

في خط الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاي، مزراوي، سار.

في خط الوسط: لايمر، بافلوفيتش، مولر.

في خط الهجوم: جنابري، هاري كين، ليروي ساني.