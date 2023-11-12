الدوري الألماني،باير ليفركوزن يواصل صدارته ويفوز 4-0 علي يونيون برلين

الدوري الألماني، فاز فريق باير ليفركوزن علي نظيره يونيون برلين برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت علي ملعب باي ارينا في الجولة الحادية عشر من البوندسليجا

وجاءت أهداف اللقاء علي النحو التالي:

أهداف مباراة باير ليفركوزن ويونيون برلين

تقدم ليفركوزن بالهدف الاول في الدقيقة 23 عن طريق جريمالدو

وأضاف كوسونو الهدف الثاني لفريق ليفركوزن في الدقيقة 57

وجاء الهدف الثالث عن طريق تاه في الدقيقة 73

واختتم تيلا الأهداف في الدقيقة 83 ليفوز ليفركوزن برباعية نظيفة

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تشكيل باير ليفركوزن

حراسة المرمي: هراديكي

خط الدفاع: كوسونو، تاه، هينكابي

خط الوسط: فريمبونج، شاكا، بالاسيوس، جريمالدو

خط الهجوم: هوفمان، فيرتز، بونيفاس

تشكيل يونيون برلين

حراسة المرمي: روناو

خط الدفاع: جاكيل، بونوتشي، لييت

خط الوسط: يورانوفيتش، كرال، العيدوني، روسلايون

خط الهجوم: هابيرير، بيكير، فوفانا

تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن هذا الموسم

خاض 17 مباراة

فاز في 16 مباراة

تعادل وحيد

لم يتلق أي هزيمة

تم تسجيل 56 هدفا

استقبل 14 هدفا

7 شباك نظيفة

باير ليفركوزن بقيادة الأسطورة تشابي ألونسو إلى دور 16 من الدوري الأوروبي

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4/2 ويتصدر قمة الدوري الألماني

تقدم بايرن ميونيخ الإنجليزي بثناىية هاري كين في الدقائق 14 و44 وتعادل فريق هايدنهايم عن طريق تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست فى الدقيقتين 67 و70.

ثم أحرز جيريرو الهدف الثالث لفرق بايرن ميونخ فى الدقيقة 72، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

ترتيب بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني الدوري الألماني برصيد 29 نقطة بينما يحتل هايدنهايم المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط.

وخاض البايرن المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعد صعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات عقب فوزه على جالطة سراي التركي 2 / 1.

كان بايرن ميونخ قد تعرض للخروج من كأس ألمانيا عقب الخسارة أمام ساربروكن 1 / 2، المنافس بدوري الدرجة الثالثة، استعاد بايرن ميونخ توازنه وحقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 4 / صفر في الجولة الماضية من الدوري الألمانى.

في المقابل دخل هايدنهايم هذه المباراة متسلحا بفوزه على شتوتجارت بهدفين نظيفين في الجولة.