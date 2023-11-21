الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

5 مباريات اليوم في ختام الجولة التاسعة لدوري المحترفين

5 مباريات اليوم في
5 مباريات اليوم في ختام الجولة التاسعة لدوري المحترفين

دوري المحترفين، تقام اليوم الثلاثاء، 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 20 فريقا.

ويلتقي جمهورية شبين مع راية، والاتصالات مع بترول أسيوط، ودكرنس مع طنطا، والنجوم مع وادي دجلة، ومكادي مع القناة.

 

مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

بتروجت ضد السكة الحديد.. 1-1 (انتهت)

أسوان ضد أبوقير للأسمدة  .. 0-0 (انتهت)

بروكسي ضد النصر للتعدين  .. 2-1 (انتهت)

حرس الحدود ضد مصر المقاصة.. 6-2 (انتهت)

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غزل المحلة ضد لافيينا.. 2-1 (انتهت)

جمهورية شبين ضد راية..الثلاثاء  2:30 عصرا

الاتصالات ضد بترول أسيوط.. الثلاثاء  2:30 عصرا

دكرنس ضد طنطا.. الثلاثاء  2:30 عصرا

النجوم ضد وادي دجلة.. الثلاثاء  2:30 عصرا

مكادي ضد القناة.. الثلاثاء  5 مساء

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة التاسعة

1- بتروجيت 16 نقطة
2- لافيينا إف سي 15 نقطة
3- وادي دجلة 14 نقطة
4- حرس الحدود 14 نقطة
5- غزل المحلة 14 نقطة
6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة
7- القناة 12 نقطة
8- بترول أسيوط 12 نقطة
9- وي 11 نقطة
10- طنطا‏ 11 نقطة
11- السكة الحديد 11 نقطة
12- دكرنس 11 نقطة
13- راية 10 نقاط
14- أسوان 10 نقاط
15- مكادي 9 نقاط
16- بروكسي 9 نقاط
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين


وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين
طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات  

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

 

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني دوري القسم الثاني أ اتحاد الكرة جمهورية شبين ضد راية الاتصالات ضد بترول أسيوط دكرنس ضد طنطا

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