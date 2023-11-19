بتروجت يتعادل 1/1 أمام السكة الحديد في دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت مباراة بتروجت والسكة الحديد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة التاسعة من دور المحترفين دوري القسم الثاني ”أ".

وانطلقت صافرة مباراة بتروجت ضد السكة الحديد في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الأحد بالجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين.

وأحرز هدف السكة الحديد محمود عبدالعاطي في الدقيقة 7 وتعادل في شوط المباراة الثاني محمود فيلكس لصالح فريق بتروجت ليصل الفريق البترولي إلي النقطة 17 بينما رفع السكة رصيده إلي النقطة 12.

حكام مباراة بتروجت ضد السكة الحديد

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين

Advertisements

طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

1- بتروجيت 16 نقطة

2- لافيينا إف سي 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- حرس الحدود 14 نقطة

5- غزل المحلة 14 نقطة

6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة

7- القناة 12 نقطة

8- بترول أسيوط 12 نقطة

9- وي 11 نقطة

10- طنطا‏ 11 نقطة

11- السكة الحديد 11 نقطة

12- دكرنس 11 نقطة

13- راية 10 نقاط

14- أسوان 10 نقاط

15- مكادي 9 نقاط

16- بروكسي 9 نقاط

17- مصر المقاصة 6 نقاط

18- النجوم 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.