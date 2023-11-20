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رياضة

نادر السيد: نجلي تحت أمر الزمالك والشناوي حارس مصر الأول

نادر السيد، فيتو
نادر السيد، فيتو

قال نادر السيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد الشناوي هو حارس مصر الأول فى الفترة الحالية، ويستحق ذلك بسبب مستواه الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة، سواء مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وقال نادر السيد فى تصريحات إذاعية: “محمد الشناوي هو الأفضل فى مصر الوقت الحالي، ولا يتأثر بالانتقادات، ومن الطبيعي أن يكون فى وقت يقدم مستوى رائعا مثلما حدث أمس أمام سيراليون، ومن الممكن أيضًا أن يتراجع لفترة ذلك أمر طبيعي”.

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وتابع: "محمد الشناوي هو الحارس الأساسي والوقت الحالي لا يوجد مشكلة فى مصر فى حراسة المرمى، بالعكس لدينا لاعبين مميزين، قادرين على أن يحملوا راية منتخب مصر بعد فترة محمد الشناوي".

نادر السيد: نجلي تحت أمر الزمالك

وقال نادر السيد، أن نجله أحمد يلعب الأن فى فريق باوك اليوناني، فى الفريق الأول كحارس ثالث، وذلك كان حلم بالنسبة له وهو الاحتراف الخارجي وفى فريق كبير.

وتابع: "أحمد تحت أمر الزمالك فى أى وقت وحتي الان لم يحدث أى تفاوض لضمه، وهو الآن الحارس الأساسي لفريق الشباب فى باوك اليوناني، والحارس الثالث للفريق الأول، ويحظي الآن بخبرات جيدة للغاية".

وأضاف: "بالطبع أحمد تحت أمر الزمالك، وفى حال طلبه سيكون متواجد، وهو أحد أبناء النادي".

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة  عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

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