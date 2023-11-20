أخبار الأهلي.. الدوليون ينتظمون في مران الفريق غدا.. وبيرسي تاو يقود التشكيل المتوقع لمباراة ميدياما

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الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وشارك عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر العائد من الإصابة في التدريبات الجماعية أمس كما شارك في تدريبات الكرة.

وبدأ مران الأهلي أمس بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للاعبين للحديث في العديد من الأمور الفنية.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رضا سليم يواصل التأهيل

يواصل رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بكسر في عظمة الترقوة الذي تعرضا بها خلال مشاركته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وكان رضا سليم بدأ برنامجه التأهيلي أمس فور عودة الفريق الأحمر إلى استئناف تدريباته الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويخوض رضا سليم تدريبات بدنية بالجيم تدريبات وجري حول الملعب وتدريبات بالكرة دون التحامات وذلك وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله.

كولر يتابع ثنائي الأهلي الدوليين

ويتابع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثنائي الفريق الأحمر الدوليين المالى أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم حيث يخوض الأولى مباراة مع منتخب أفريقيا الوسطى والثاني مباراة مع منتخب رواندا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحرص كولر على متابعة ثنائي الأهلي الدوليين أليو ديانج وبيرسي تاو خلال مباراتي مالي أمام أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا أمام روندا للوقوف على حالتهم البدنية والفنية قبل مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل

الدوليون ينتظمون في مران الأهلي غدا

وينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق غدا الثلاثاء وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراتى جيبوتى وسيراليون في الجولة الأولى والثانية بدور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليين محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية في تدريبات الأهلي غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الثنائي اليو ديانج وبيرسى تاو سوف ينتظمان في تدريبات الأهلي يوم الأربعاء المقبل عقب انتهاء مشاركة الأول مع منتخب مالي أمام أفريقيا الوسطى والثاني مع منتخب جنوب أفريقيا أمام رواندا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ميدياما الغاني.

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حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.