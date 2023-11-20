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رياضة

أرقام محمد الشناوي مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب صامويل دو كانيون بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تألق محمد الشناوي

وقدم محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته عبر مسيرته مع الفراعنة في السنوات الأخيرة، وحافظ على نظافة شباكه رغم الفرص الكثيرة المؤكدة التي أتيحت للمنتخب السيراليوني طوال أحداث المباراة، إلا أن الشناوي كان سدا منيعًا أمامها وحرم لاعبي المنافس من هز شباك منتخب مصر  

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وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي أبرز أرقام الحارس الدولي محمد الشناوي مع منتخب مصر خلال فترة ولاية البرتغالي روي فيتوريا 

أرقام الشناوي مع منتخب مصر خلال ولاية فيتوريا

11 مباراة

8 شباك نظيفة

6 مباريات رسمية

استقبل هدفا وحيدا

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

وقد فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد  تريزيجيه ليسجل  الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى. 

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

 

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني  - محمد عبد المنعم -  علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي  -  أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه  - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة  

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

 

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