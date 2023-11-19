اخماد حريق مخزن أدوات مكتبية أمام جامعة القاهرة
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن في شارع ثروت أمام جامعة القاهرة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى شارع ثروت، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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