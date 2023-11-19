حبس 3 عاطلين للاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة لهم بالاتجار فى الألعاب النارية بالإسكندرية.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 عاطلَين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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