الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 3 عاطلين للاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

حبس 3 عاطلين للاتجار
حبس 3 عاطلين للاتجار فى الألعاب النارية بالإسكندرية،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة لهم بالاتجار فى الألعاب النارية بالإسكندرية. 

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.      


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 عاطلَين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة قطاع الشرطة المتخصصة حماية الاداب ألعاب النارية

مواد متعلقة

سقوط تشكيل عصابي سرق 7 رؤوس ماشية بكرداسة

الامن العام يضبط 49 قطعة سلاح و22 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

مقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس

القبض على المتهمين بالسطو على سيارة وسرقة مليون جنيه بالهرم

ضبط 13 ألف عبوة سجائر بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء في الأقصر ومطروح

الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

مقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باستدراج عامل توصيل طلبات وسرقته بكرداسة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية