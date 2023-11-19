حبس 3 عاطلين للاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة لهم بالاتجار فى الألعاب النارية بالإسكندرية.
كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 عاطلَين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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