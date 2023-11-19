الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مدبولي: علينا تغيير أفكارنا تجاه الوظائف التقليدية، والمستقبل للتكنولوجيا والاتصالات (فيديو)

رئيس الوزراء، فيتو
رئيس الوزراء، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعادته بافتتاحه صباح اليوم نيابة عن الرئيس السيسي المؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عقب تفقده مجموعة من الشركات العالمية العاملة في مصر بمجالات تكنولوجيا المعلومات، أنه قام بزيارة 6 شركات في مجال ولفت نظره أن مجال التكنولوجيا والاتصالات هو سماء المستقبل والسوق الجديد، لأنها أتاحت مجالات جديدة في كل التخصصات. 

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وأشار مدبولي إلى أن جميع الأعمار المختلفة يمكن أن تعمل في هذه المجالات الجديدة، ومنهم أشخاص غيروا عملهم الأصلي لأنهم وجدوا أنه غير مناسب، واتخذوا “كارير” جديد في حياتهم. 

وأوضح رئيس الوزراء خلال لقائه الصحفي أن هناك أكثر من مستوى بمجال الاتصالات والتكنولوجيا بدءا من مستوى التعهيد الذي لا يتطلب أي خبرة مثل وظائف خدمة العملاء والكول سنتر وخلافه، لافتا إلى أن الشباب يحصلون من خلال هذا المجال على تدريبات عالية ومرتبات عالية ويتدرجون في وظائفهم بسرعة كبيرة، كما أن لديهم فرصة كبيرة جدا للانطلاق في هذا المجال.

وتابع مدبولي أن المستوى المتقدم في هذا المجال يتضمن شباب من مهندسين وخبراء مسؤولين عن تصميم البرمجيات الخاصة بالصناعات مثل صناعة السيارات والطائرات، ونظم الأمن على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن الشركات العالمية ومراكز السيارات العملاقة يكون اعتمادهم بشكل كبير على هذه الخبرات الموجودة في مصر.

نمو مصر في مجال التكنولوجيا

ووجه مدبولي رسالة للشباب بأن قطاع التكنولوجيا والاتصالات هو قطاع الأمل، مؤكدا أن نمو مصر فيه سنويا يصل من 15 إلى 20% سنويا، ومازال لدينا مجال لنمو أكبر باعتباره المستقبل، فالعالم كله يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يفعله في العالم.

ونصح مدبولي الشباب بتغيير أفكارهم عن الوظائف التقليدية النمطية، قائلا: “الدنيا بتتغير والوظائف بتتغير والتقنيات بتتغير وبالتالي هذا القطاع مهم جدا وسيكون لنا في مصر باع كبير فيه خلال الفترة القادمة”.

 

 

ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل"، والتي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محليًا وإقليميًا ودوليًا من جهات حكومية ومؤسسات تنظيمية وشركات كبرى وناشئة.

وحضر فعاليات الافتتاح، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" المنظمة للحدث، وعدد من المسئولين.

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