6 مليارات و339 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي عام 2022، وليبيا تحتل الصدارة في قائمة الأعلى قيمة

تستهدف الحكومة العمل على رفع وتنمية أداء الصادرات المصرية، فضلا عن العمل على تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، من أجل المساهمة في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.

هذا في الوقت الذى كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.

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وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيـــا: بلغــت قيمــة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبة 19.2% من إجمالي التكتل.



2- السودان: بلغـت قيمـة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبة 14.7 % من إجمالي التكتل.



3- المغرب: بلغــت قيمــة الصادرات (822 مليون دولار) بنسبة 13.0% من إجمالي التكتل.



4- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل.



5- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبة 5.6 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.



2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.



3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 ملايين دولار) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.

ثانيا: الواردات:

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.

- تركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبة 22.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغــت قيمــة الواردات (505 ملايين دولار) بنسبة 21.8% من إجمالي التكتـل.

3- زامبيــا: بلغــت قيمــة الواردات (314 مليون دولار) بنسبة 13.6 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا: بلغت قيمة الواردات (308 ملايين دولار) بنسبة 13.3 % من إجمالي التكتل.

5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبة 5.8 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.

- حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 ملايين دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.

- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 ملايين دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.

مطالب برلمانية بالعمل على تنمية الصادرات إلى أفريقيا

طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بضرورة العمل على تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، من أجل المساهمة في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.

دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4 ٪.

قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا

وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14٪.

وقال عضو مجلس النواب: دولة ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار.