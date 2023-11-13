الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 7.3% زيادة في صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الإثنين الموافق 13 / 11 / 2023 النشرة السنـوية،  " التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيـل عـام  2022 "، وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا -  بروندى - إريتريا- جنوب السودان).

 

التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيـل

- بلغ إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيـل 1.7 مليار دولار عام 2022 مقـابل 1.6 مليار دولار عام  2021 بنسبـة زيادة قدرها  7.3٪.

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- بلـغ إجمالـى قيمة الـواردات من دول حــوض النيل 1.4 مليـار دولار عــام 2022 مقابــل 0.7 مليــار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 ٪. 

 

الصادرات المصرية، فيتو

 

- جـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 929.2 مليون دولار عـــام 2022 مقابـــل  826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 12.4 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان اسمدة، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك). 

- جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها. 

- جــاءت الكونغو فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار  عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

- وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون  دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 30.8 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية،قطن. 

- جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار  عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021  بنسبه زيادة قدرها 31.5%.

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- جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ في المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه   674.1 مليون دولار  عـام 2022 مقابــل 604.6 مليون دولار  عـام 2021 بنسبـه زيادة قـدرها 11.5٪.

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دول حوض النيل صادرات مصر التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيـل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قيمة الـواردات من دول حــوض النيل السودان اثيوبيا

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