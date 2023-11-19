الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

نادر السيد: فوجئت باستبعاد عاشور وطارق حامد والشحات من المنتخب

ثلاثي المنتخب المستبعد،
ثلاثي المنتخب المستبعد، فيتو

أكد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني يعيش حالة من الجدية مهما كانت قوة المنافس.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "سعيد بالأداء الأخير للمنتخب سواء بالوديات أو مواجهة جيبوتي، وكنا نفتقد تلك الجدية في أوقات سابقة".

أتمنى أن يعودوا للمنتخب

وأضاف نادر السيد: "استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، فاجأني.. وكنت أتمنى أن لا يتطور الأمر ويتم معالجته خاصةً أنه كان في الغرف المغلقة وليس عاملا أخلاقيا، وأتمنى أن يعودوا للمنتخب في المعسكرات المقبلة".

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واستطرد: "نفس الأمر حدث في فترة محمود الجوهري بنفس تصرف الثلاثي، والمدير الفني تجاهل بشكل تام، وكان يتم المعاتبة داخل الغرف المغلقة فقط".

استبعاد ثلاثي المنتخب

وأثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي؛ إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة، بأن ما يتردد حول استبعاد اللاعبين من معسكرات المنتخب القادمة قبل كأس الأمم الإفريقية عار تمامًا من الصحة، خاصة أن روي فيتوريا لم يحدد موقف الثلاثي في المستقبل.

وشدد المصدر، على أن فيتوريا أكد أنه في حالة تقديم الثلاثي اعتذارًا لروى فيتوريا عما حدث من الممكن أن يتم ضمهم بالمعسكرات القادمة خاصة أن المدرب البرتغالي لا يمتلك عداوة مع أي لاعب ويمنح الجميع فرصة أخيرة.

 

منتخب مصر، فيتو

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، اليوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري، وتنطلق صافرتها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

 

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر  وسيراليون المقرر لها السادسة مساء اليوم بليبيريا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

طاقم تحكيم مباراة مصر وسيراليون 

جان جاك ندالا  حكم ساحة
نابينا بليز سيبوتو حكمًا مساعدًا 
بونجيلي نجيلا مساعدًا ثانيًا 
كابانجا مالايا حكمًا رابعًا

 

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