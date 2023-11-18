السبت 18 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

لماذا الأقارب أولى بالصدقة؟ داعية توضح السبب (فيديو)

الصدقة، فيتو
الصدقة، فيتو

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن الله عندما يٌحب عبدًا يٌرسل إليه رسائل ربانية مع أحد الأشخاص لكي يواسيه أو يُطبطب عليه، معقبة: "وكأن الرسائل الربانية طبطبة من ربنا".

صدقة إماطة الأذى عن الطريق

وتابعت: أن إزالة قشرة الموز أو الكانز أو القمامة من الطريق يُعتبر عمل من أوجه الخير، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة.

البحث عن الفقراء من الأقارب 

ولفتت إلى أن أي شخص يٌريد أن يخرج صدقة فعليه أن يبحث عن الفقراء والمحتاجين من الأقارب، لأن الصدقة للأقارب ليست صدقة فقط، ولكنها صدقة وصلة رحم، وبالتالي الحصول على ثواب مضاعف، مشيرة إلى أن إعطاء الصدقة للأقارب سيؤدي إلى إلغاء الضغينة بين الأقارب.

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نعمة الرضا

ولفتت خلال تصريحات تليفزيونية برنامج “خيرنا بينا” الذي تقدمه الإعلامية آلاء عبد العزيز بقناة"ten" إلي أن الفقير إذا لم يكن راضيًا فسيكون ناقمًا طوال عمره على حياته، أما إذا كان راضيًا بما يحدث معه فسيكون سعيدًا في حياته طوال عمره.

قيمة السعادة بالرضا

وتابعت: أن البعض يمتلك الكثير من الأملاك والأموال وليس سعيدًا، لأن السعادة ليست بحجم الأموال، ولكنها تتحقق بالرضا عن أفعال الله.

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توجيه الصدقة للأقارب

وأشارت إلى أن إخراج الصدقة يجب أن يكون في البداية بين الأقارب، وإذا لم يجد فقراء في أقاربه، فعليه أن يبحث عن المحتاجين والفقراء بين جيرانه، مشيرة إلى أن النبي أوصى على سابع جار، وعلينا أن نتصدق على من يتعفف، ولا يسأل الناس.

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