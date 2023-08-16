25 سببا تدفعك للتصدق، وأفضل أنواع الصدقات

ربما لا يعرف كثيرون إن هناك 25 سببا تدفع الإنسان دفعا للتصدق ابتغاء مرضاة الله، ومن ضمن هذه الأسباب أنها ربما تكون نافعة للإنسان في حياته ودافعة للكثير من المصائب عنه، كما أنها قد تكون سببا في محبة الناس للعبد وإلى التفاصيل.

أنواع الصدقة

ربما لا يعرف كثيرون أن الصدقة تنقسم إلى قسمين صدقة عاجلة، كإطعام الفقراء، والمساكين؛ والتصدق لإنقاذ موقف أو حالة طارئة قد ينتفع بها الإنسان في حياته، بينما هناك صدقة جارية وهي تلك التي يبذلها الإنسان في حياته لتبقى وتدوم، باعتبار بقاء ثوابها بعد ممات الإنسان.

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فضل الصدقة

رغب الشرع الحنيف في تصدق الإنسان قال الله تعالى آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم: {قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ} وقال سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [سورة التغابن: 16].

كذلك وردت العديد من الأحاديث التي تحث الإنسان علي التصدق ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة» [في الصحيحين].

أفضل أنواع الصدقات

أفضل أنواع الصدقة الجارية

- سقاية الماء فهي من أفضل الصدقات عند الله؛ لما جاء في الحديث النبوي عن سعد بن عبادة أنه قال: «يا رسول الله! إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء»، والعبرة ليست في السقيا فقط، وإنما في كل شيء يحتاج إليه الناس.

- الصدقة على الأقارب، وذوي الأرحام الذين يضمرون العداوة للإنسان وفي الحديث: «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح».

وقال -تعالى-: «يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامىٰ والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم».

أفضل أنواع الصدقات

- جهد المقل وهذا من أفضل الصدقات،وهي مقدار الصدقة التي يقدمها المسلم، فمن يملك درهمين فيتصدق بدرهم واحد يكون بذلك قد تصدق بنصف ماله، وفي الحديث عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل، وابدأ بمن تعول».

- الصدقة التي تكون عن ظهر غنى، قال -عليه الصلاة والسلام-: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

- الصدقة في حالة القوة والقدرة، قال -تعالى-: «وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ»

أفضل أنواع الصدقات

25 سببا تدفعك للتصدق

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15- تدفع البلاء.

أفضل أنواع الصدقات

16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

18- مضاعفة أجر الصدقة.

19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21- تدفع ميتة السوء.

22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23- تسد سبعين بابًا من السوء في الدنيا.

24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.