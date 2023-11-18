"لجين" رفضت ارتداء المايوه، فاستبعدتها لجنة التحكيم من مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

أصرت ملكة جمال البحرين لجين يعقوب على عدم ارتداء "المايوه" في مسابقة ملكة جمال الكون المقامة حاليا في السلفادور، واستبعدتها لجنة التحكيم، ولم يقع عليها الاختيار ضمن اللائحة الفضية التي تشمل 10 متسابقات.

ملابس السباحة

وظهرت لجين يعقوب في مرحلة إطلالة المتسابقات بالمايوه، ارتداء لباس البحر، وأطلت بفستان بينما جميع زميلاتها يرتدين ملابس السباحة.

وارتدت المتسابقة البحرينية فستانا باللون البنفسجي، بينما ارتدت باقي المتسابقات ملابس البحر.

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نهائيات ملكة جمال الكون

وبالتالي، لم تتأهل لجين يعقوب إلى نهائيات ملكة جمال الكون في السلفادور.

وسيتم اختيار اللائحة الذهبية التي تضم 3 متسابقات، اليوم السبت، 18 نوفمبر الجاري، فيما تضم اللائحة الفضية ملكة لبنان مايا أبوالحسن.

يشار إلى أن لجين يعقوب هي ممثلة، وراقصة، ومعلمة الفنون، وهي ولدت لأب بحريني وأم أمريكية، وهي أصغر مشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون البحرين 2023

ملكة جمال الكون البحرين 2022

كما حصلت على المركز الثاني العام الماضي في مسابقة ملكة جمال الكون البحرين 2022، وقد تخرجت مؤخرا من مدرسة البحرين الثانوية وستتابع دراستها في مدرسة الفنون والتمثيل في المملكة المتحدة، وهي عضو منذ فترة طويلة في جمعية الشرف الوطنية.

وكانت الفنانة البحرينية، لجين يعقوب، البالغة من العمر 19 عاما، قد حصلت على لقب ملكة جمال الكون البحرين للعام 2023 "Miss Universe Bahrain"، وذلك في المسابقة التي أقيمت على مدار أيام لاختيار ممثلة البحرين في مسابقات جمال الكون العالمية.