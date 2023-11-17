الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا

أعمال التسول، فيتو
أعمال التسول، فيتو

قررت نيابة بولاق أبو العلا حبس عاطل لقيامه بـ استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبصحبته 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

 

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بولاق أبو العلا نيابة بولاق أبو العلا الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث

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