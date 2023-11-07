اجراء جديد ضد المتهمين بسرقة مول شهير في بولاق أبو العلا

استعجلت نيابة بولاق أبو العلا تحريات الاجهزة الامنية بشان ٤ أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا وسرقوا أجهزة الإلكترونية من داخل مول تجاري شهير في بولاق أبو العلا، وذلك للوقوف على نشاط المتهمين.

سرقة أجهزة الإلكترونية من داخل مول شهير

كان مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة من قسم بولاق أبو العلا من ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق، لقيامهم بسرقة 20 جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم، بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل".

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وتم بإرشادهم ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها.