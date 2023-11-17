خبير بورصة: مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حقق مستوى لم يصل إليه من قبل

قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إنه صعدت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تداولات الأسبوع، حيث أغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 24383 وصعد 244 نقطة بنسبة 1% وسط أداء جيد لغالبية الأسهم، خاصة الأسهم القيادية التي ساعدت في وصول المؤشر للمستويات السابق ذكرها.



وأضاف لأنه الآن أمامنا مستوى المقاومة عند 24443 نقطة وهذا المستوى وصل إليه المؤشر من قبل ويعد الأعلى له.



وأشار إلى تجاوز هذا المستوى يدفعنا إلى مستويات جديدة ويكون المستهدف الأول لنا عند 25500 قم 25800 خلال الفترة القادمة، والمتوقع الوصل له قبل نهاية هذا العام وسط فترات جني أرباح قصيرة يعقبها صعود أقوى للوصول الي المستهدف ومستوى 24000 أصبح مستوى دعم.

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أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد حقق مستوى جديدا لم يحققه من قبل، حيث أغلق عند مستوى 4865 مع نهاية تداولات الأسبوع وتخطي مستوى 24840، وقد كان هذا المستوى الأعلى له

الآن لدينا مستوى مقاومة عند 4960 إلى 5000 والمتوقع استهداف هذا المستوى خلال الفترة القادمة،

حيث إنه ما زال أمام الأسهم المصرية الكثير لتحققه من خلال إعادة تقييم أصول الشركات والتي ما زالت متدنية، ورغم هذه الارتفاعات لم تعبر عن قيمتها الحقيقية.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

تداولات جلسة الاثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.614 تريليون جنيه، لتربح نحو 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 23954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 4756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9984 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51 % عند مستوى 28897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 10177 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6960 نقطة.