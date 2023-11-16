عرض إنجازات السيسي بمؤتمر جماهيري بالدقهلية، وبرلماني: الرئيس اقتحم كافة الملفات الشائكة

قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب عن مركزي المنصورة ومحل الدمنة في محافظة الدقهلية: إننا متواجدون اليوم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه قاد البلد في وقت صعب ومهم، واقتحم كافة الملفات الشائكة ويسعى جاهدا لحل كافة المشكلات.



وتابع النائب: على كل شخص أن ينظر لمصر فالوضع مستقر، والأمن مستتب، بخلاف دول الحدود الجنوب مع السودان والحدود الغربية مع ليبيا والشرق وقطاع غزة.

وتابع: لا أحد يصلح لإدارة المرحلة المقبلة إلا السيسي، فهو رجل دولة وقاد البلاد في ظروف صعبة، وتمكن من دحر الإرهاب، وهناك من يحاول النيل من مصر اقتصاديا، ولكن الشعب المصري واعي ويعرف حجم المخاطر التي تمر بها الدولة.

وأضاف: الرئيس حول العشوائيات لنموذج يحتذي به، وقام ببناء المدن الصناعية، وأكثر من ٢٤ مدينة من الجيل الرابع، مشددا: ندعم رجلا وطنيا ومخلصا وأمينا، قائلا: السيسي يحب البلد ولا يخشي في الحق لومة لائم، ويحارب الفساد بكل قوة، فالسيسي رئيسي ورئيس لكل المصريين.

التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية

وأعرب النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، عن سعادته بالحضور لأول مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

أهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

وبدوره، قال النائب جمال عبد الظاهر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية: إن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن الحزب وضع خطة جديدة لاستثمار القواعد الحزبية المنتشرة فى أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعا: من هنا نبعث برقية تأييد للرئيس الذي حافظ علي أمن وأمان البلد وً في المقابل نري دول الجوار تعيش حالة من الخوف والهلع، فتحية لرئيسنا وقائدنا.

محاربة الإرهاب وترسيخ مبدأ المساواة

وقال الشيخ حسين البطاوي ممثل وزارة الأوقاف: إن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال القمص ديسقورس وكيل كنيسة القديسة دميانة: إن الرئيس السيسي هو القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الارهاب، ورسخ مبدأ المساواة.

تمكين الشباب وعلاج مشكلة البطالة للشباب

وقالت النائبة دكتورة ولاء عبد الفتاح أمينة الشباب بحزب مستقبل وطن: إن الشباب نالوا حقهم وأكثر في عهد السيسي، وتولوا مناصب قيادية، وًتم تمكينهم سياسيا واقتصاديا، كما قام الرئيس بعلاج مشكلة البطالة للشباب، وساعد في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معلقة: رُزقنا برئيس إنسان قام بالكثير لفئات المجتمع المختلفة.

مساندة المرأة المصرية

وأشارت النائبة شيماء نبيه، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما وأبدا مساندا للمرأة المصرية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، قائلة: رسالتي من عظيمات مصر والدقهلية للرئيس السيسي نحن وراءك لتستكمل مسيرة البناء.

وأوضح ممثل الفلاحين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يهمل المشروعات الزراعية، فاهتم بمديرية التحرير وًتوشكى وسيناء، متابعا: الرئيس قامً ببناء البلد وً نحن معه لتقف بلدنا شامخة عظيمة.

فيما، قال وليد خطاب أمين تنظيم مستقبل: إن اليوم هو تجمع بالدقهلية لدعم السيسي رئيسا تقديرا له على جهوده في المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر، واختيار السيسي للمرحلة القادمة ليس اختيار بل هو تأكيد لدعمه لاستكمال ما بدأه من مشروعات واستكمال مسيرته.

بينما، قال ممثل الفلاحين عزت أيوب فلاح من أبناء قرية ميت عزون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية: “الحاكم الضعيف هيسيب الشعب يأكل بعضه ونعيد كارثة 2010 ونعيش في عدم أمن واستقرار”.

وتابع:" ربنا حبانا وأكرمنا برئيس قوي داخليا وخارجيا ووجب علينا أن نحافظ عليه ولا نسمع للمعاتيه ونستبدل بقوى مدنية وخلافها، لدينا هدية من عند ربنا وعلينا أن نحافظ عليها، ومصر هتبقي في أمن وأمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للمرحلة القادمة، والذي نظمه حزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة في المنصورة.

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وقال أيوب لماذا نختار الرئيس عبد الفتاح السيسي: بصراحة نستشعر فيه ونشم به رائحة الاخلاص، فكل قيادات مصر السابقة أدوا دورهم علي اكمل وجه ولهم كل التقدير، فالرئيس عبد الناصر أجرى مشروع وادي النطرون ومديرية التحرير وتوفي قبل ما استكمال مشروعاته.

وتابع الرئيس السادات اشتغل في ترعة السلام والصالحية الجديدة، والرئيس مبارك اشتغل في توشكى وجاء السيسي واستكمل كافة مشروعات الرؤساء السابقين وقام بتنمية سيناء، مشيرا إلى أن سعر الفدان بسيناء كان يقدر بـ ٣ جنيهات وبلغ الآن ٥٠٠ الف جنيه، معلقا: مكنش في أي عمار في سينا وأتحدى أي شخص ينكر ذلك.



وأكد أن الرئيس السيسي أجرى مشروعات في كافة القاعات وقال: لم نمن عليه بالوقوف معه بدعمه فهذا واجب وطني واقل حق بعد التنمية ولذلك موقفنا مش هيتغير معاه وصوتنا للسيسي رئيسا للمرحلة القادمة.

وكانت محافظة الدقهلية شهدت اليوم الخميس انطلاق أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار هنرد الجميل في يوم الوفاء.

نظم المؤتمر حزب مستقبل وطن داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، بحضور نواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامة والحزبية بالمحافظة، وذلك لإعلان دعمهم ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة انجازاته.

وذلك بحضور النائب محمد المرشدي أمين الحزب والنائب جمال عبد الظاهر والقمص ديسكورس ممثلا عن الكنيسة وممثلا عن الأوقاف..

وبحضور النائب وحيد قرر وطارق عبد الهادي وهشام الحصري وثروت فتح الباب وحسن الخير ووليد فرعون وأحمد الحديدي وشيماء نبية والدكتورة ولاء عبد الفتاح والدكتورة نسرين عمر ورضا الشافعي وعبد السلام الجبلي وأحمد الألفي ومحمود العزب وسيد خضر وعبده أبو عايشة وإيهاب أنيس، وليد خطاب أمين تنظيم الحزب وأحمد رعب عن الغرفة التجارية وممثلين من النقابات المهنية اللجنة الفرعية للصحفيين والأسنان والمهندسين.

وخلال المؤتمر تحدث أمين الحزب في الدقهلية وأكد على ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة مؤكدا أننا اليوم مطمئنون على أمل الحشود في الانتخابات لدعم السيسي رئيسا للجمهورية.

وقال ممثل الكنيسة إن مصر نسيج واحد مسلم ومسيحي، وإن القضية الفلسطينية تحري في عروق ودم الجميع، واستنكر كل أعمال العنف من قبل إسرائيل.

تستمر المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024.

واستكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تعقد الحملة مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

ونستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي كالتالي:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا.



- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا للمرأة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة بحضور أعضاء أمانات المرأة بالمحافظة.

حزب حماة الوطن

نظمت أمانة حزب حماة وطن بالإسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى مؤتمراتها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ووسط حضور أكثر من ١٠ آلاف مواطن.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بالقليوبية وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، وبحضور أكثر من 6 آلاف شخص، وعدد كبير من قادة الرأي بمحافظة القليوبية، وممثلي المجالس القومية والقيادات الدينية وممثلي الجمعيات النشطة، والقيادات الشابة بالمحافظة.

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