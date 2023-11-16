انطلاق مؤتمر جماهيري بالدقهلية لدعم السيسي رئيسا تحت شعار يوم الوفاء ورد الجميل (فيديو)

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الخميس انطلاق أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار هنرد الجميل في يوم الوفاء

نظم المؤتمر حزب مستقبل وطن داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، بحضور نواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامة والحزبية بالمحافظة، وذلك لإعلان دعمهم ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة انجازاته.

وذلك بحضور النائب محمد المرشدي أمين الحزب والنائب جمال عبد الظاهر والقمص ديسكورس ممثلا عن الكنيسة وممثلا عن الأوقاف..

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وبحضور النائب وحيد قرر وطارق عبد الهادي وهشام الحصري وثروت فتح الباب وحسن الخير ووليد فرعون وأحمد الحديدي وشيماء نبية والدكتورة ولاء عبد الفتاح والدكتورة نسرين عمر ورضا الشافعي وعبد السلام الجبلي وأحمد الألفي ومحمود العزب وسيد خضر وعبده أبو عايشة وايهاب أنيس، وليد خطاب أمين تنظيم الحزب وأحمد رعب عن الغرفة التجارية وممثلين من النقابات المهنية اللجنة الفرعية للصحفيين والأسنان والمهندسين.

وخلال المؤتمر تحدث أمين الحزب في الدقهلية وأكد علي ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة مؤكدا أننا اليوم مطمئنين علي أمل الحشود في الانتخابات لدعم السيسي رئيسا للجمهورية.

وقال ممثل الكنيسة إن مصر نسيج واحد مسلم ومسيحي، وإن القضية الفلسطينية تحري في عروق ودم الجميع، واستنكر كل أعمال العنف من قبل إسرائيل.

تستمر المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024.

واستكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تعقد الحملة مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

ونستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي كالتالي:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا.



- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا للمرأة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة بحضور أعضاء أمانات المرأة بالمحافظة.

حزب حماة الوطن

نظمت أمانة حزب حماة وطن بالإسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى مؤتمراتها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ووسط حضور اكثر من ١٠ آلاف مواطن.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بالقليوبية وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، وبحضور أكثر من 6 آلاف شخص، وعدد كبير من قادة الرأي بمحافظة القليوبية، وممثلي المجالس القومية والقيادات الدينية وممثلي الجمعيات النشطة، والقيادات الشابة بالمحافظة.

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