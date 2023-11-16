الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي وفدا من حزب مستقبل وطن بالإسكندرية

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،فيتو

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة وأعضاء هيئة مكتب الحملة، وفد من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية.

وثمن المستشار محمود فوزي جهود حزب مستقبل وطن ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحزب له قاعدة شعبية كبيرة وأغلبية كبيرة بمجلس النواب.

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وأكد رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن هناك توجيه من المرشح الرئاسي بتقليل أوجه انفاق الدعاية الانتخابية وتوجيه كافة الجهات والأفراد، الذين يريدون التبرع للحملة بالتبرع للمؤسسات الأهلية المصرية وعلى رأسها حياة كريمة وذلك لإغاثة أشقائنا في فلسطين خصوصًا في  قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتنسيق بين كافة الجهات ومكاتبها في المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

من جانبه، أكد وفد الحزب على أنهم يقومون بالفعل بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الحاشدة لدعوة المواطنين للنزول إلى الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيدين بأن المرشح الرئاسي لم يتخذ من القضية الفلسطينية قضية انتخابية، وثمن الوفد انجازات ومبادرات المرشح الرئاسي في كل مكان في مصر.
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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزى حزب مستقبل وطن

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