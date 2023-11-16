الخميس 16 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

حرب غزة.. السيسي يستجيب لعلاج طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي.. الرئيس يوجه بتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.. ونقل عبدالله كحيل من رفح إلى معهد ناصر

الطفل الفلسطيني المصاب،
الطفل الفلسطيني المصاب، فيتو

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 الرئيس السيسي يوجه باستقبال الطفل الفلسطيني المصاب الذي يواجه خطر الموت

 ووجه الرئيس السيسي باستقبال الطفل الفلسطيني المصاب الذي يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

الطفل الفلسطيني يناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر

 وكان الطفل الفلسطيني قد ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها، خلوني أمشي زي قبل كده.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نقل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل من رفح إلى معهد ناصر اليوم الخميس لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بسرعة علاج الطفل عبدالله كحيل في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي

تخصيص سيارة إسعاف مجهزة

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السر

وفي السياق رحبت مصر اليوم الخميس بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٢، والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظًا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الطفل الفلسطيني المصاب

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