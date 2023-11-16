مقتل واصابة شخصين فى مشاجرة مع عاطل بالشرقية

لقى عامل مصرعه وأصيب نجار فى مشاجرة عاطل قام بتمزيق جسدهما بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بمحافظة الشرقية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

مقتل عامل واصابة نجار فى مشاجرة مع عاطل بالشرقية



تلقى مركز شرطة أبو حماد بالشرقية بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل "متوفى ونجار "مصاب" - مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال المصاب إتهم عاطل مقيم بدائرة المركز بالتعدى عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما، بسبب خلافات حول الجيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الأداةالمستخدمة "سنجة"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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