ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالخليفة
تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة الخليفة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.
وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 متروبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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