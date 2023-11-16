ضبط 27 متهما من بينهم صيدلى بحوزتهم كميات من المواد المخدرة (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 27 متهما من بينهم صيدلى بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى 11 محافظة.

مديرية أمن القاهرة

ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقارى "أموتريل – أبتريل"- سلاح أبيض - 3 ميزان حساس).

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ضبط (عاطل) وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– ميزان حساس).

ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول").

مديرية أمن الجيزة

ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين والهيدرو" – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"– عدد من الأمبولات لعقار "الترامادول"– – 2 سيارة – 3 سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية أمن السويس

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأيس "شابو").

مديرية أمن مطروح

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش والهيروين").

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو").

مديرية أمن الشرقية

ضبط (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، وبحوزته (كمية لمخدرى "الأيس "شابو" – الحشيش" – سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "كايميريكا" – عدد من الأمبولات المخدرة لعقار "فينتانيل").

منطقة السحر والجمال

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.