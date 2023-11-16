الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 27 متهما من بينهم صيدلى بحوزتهم كميات من المواد المخدرة (صور)

مواد مخدرة،فيتو
مواد مخدرة،فيتو

 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من  ضبط 27 متهما من بينهم صيدلى بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى 11 محافظة.

مديرية أمن القاهرة

ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقارى "أموتريل – أبتريل"- سلاح أبيض - 3 ميزان حساس).

Advertisements

ضبط (عاطل) وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– ميزان حساس).

ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول").

مديرية أمن الجيزة

ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين والهيدرو" – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"– عدد من الأمبولات لعقار "الترامادول"– – 2 سيارة – 3 سلاح أبيض - ميزان حساس).

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالخليفة

القضاء على بؤرتين إجراميتين فى طوخ والصالحية لتجارة المخدرات

مديرية أمن السويس

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأيس "شابو").

مديرية أمن مطروح

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش والهيروين").

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو").

مديرية أمن الشرقية

ضبط (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، وبحوزته (كمية لمخدرى "الأيس "شابو" – الحشيش" – سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "كايميريكا" – عدد من الأمبولات المخدرة لعقار "فينتانيل").

منطقة السحر والجمال

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية أمن القاهرة مديرية أمن الجيزة مديرية أمن مطروح مديرية أمن الإسكندرية مديرية أمن الإسماعيلية مديرية امن الشرقية مخدر الحشيش

مواد متعلقة

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالخليفة

القضاء على بؤرتين إجراميتين فى طوخ والصالحية لتجارة المخدرات

الأمن العام يضبط 4 هاربين من 58 حكما قضائيا بينهم محكوم عليه بالإعدام

الأمن العام يضبط 45 قطعة سلاح نارى و22 قضية مخدرات فى 4 محافظات

إصابة 14 شخصًا في حادثي سير بالواحات والدائري الأوسطي

حالة الطرق اليوم، شارع فيصل ودائرى القليوبية ومحور 26 يوليو وطريق الحرية الأكثر زحاما

اليوم، الداخلية تجرى مراسم قرعة الحج فى قنا وسوهاج وشمال سيناء

أخبار الحوادث اليوم: بائع يقتل مسنا لسرقته بالمنوفية.. ولغز 3 جثث على طريق الواحات البحرية

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

قرار جديد من الأهلى فى صفقة المهاجم الجديد

خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لهذه الأسباب

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

نيابة عن انتصار السيسي، وزيرة التخطيط تشارك في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" بتركيا

آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثنائيات فنية انتهت زيجاتهم بالطلاق

تصريح صادم من سفير الاحتلال لدى واشنطن بشأن موعد انتهاء العملية البرية في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة جيبوتي.. نتائج منتخب مصر مع فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية