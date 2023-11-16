الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

جيمي كيميل يقدم حفل الأوسكار المرة الرابعة في تاريخه

جيمي كيميل، فيتو
جيمي كيميل، فيتو

حفل جوائز الأوسكار،  أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، رسميا عن اختيارها للمذيع الساخر جيمي كيميل، ليقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٥، فيما تعد ذلك هي المره الرابعة، التي يقدم فيها جيمي كيميل حفل الاوسكار.

موعد حفل الأوسكار 2024

أعلنت رسميًّا أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة موعد حفل الأوسكار القادم لعام ٢٠٢٤ الذي يشهد إقامة النسخة السادسة والتسعين من الحفل.


وحددت الأكاديمية يوم 10 مارس 2024، ليشهد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي يعد الجائزة الأكبر في السينما حول العالم.

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جوائز حفل الأوسكار 2023

وحصد جائزة الأوسكار، لأفضل فيلم في عام 2023، "Everything Everywhere All at Once"، الذي حصد أيضا عدة جوائز خلال الحفل بنسخته الـ٩٥، منها أفضل ممثل وممثلة مساعدة، وأفضل إخراج، ومونتاج، وسيناريو.

وحمل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار الـ ٩٥، عدة مفاجآت، وجاءت كالتالي:

 Everything Everywhere All at Once

أفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان

أفضل فيلم في العام 

أفضل مونتاج

أفضل إخراج  دانيال شاينرت ودانيال كوان

أفضل سيناريو أصلي  

أفضل ممثلة مساعدة  جيمي لي كرتيس

أفضل ممثلة في دور رئيسي ميشيل يوه

أفضل ممثل في دور رئيسي   برندان فريزر

أفضل أغنية أصلية  "Naatu Naatu" من الفيلم الهندي RRR 

أفضل صوت  Maverick

أفضل سيناريو مقتبس سارة بولي "Women Talking" 

أفضل مؤثرات بصرية The Way of Water

  All Quiet on the Western Front

أفضل موسيقى تصويرية 

أفضل تصميم إنتاج أو تصميم ديكور مواقع التصوير

أفضل فيلم عالمي

أفضل تصوير سينمائي

أفضل فيلم أنميشين قصير  The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

أفضل فيلم وثائقي قصير   The Elephant Whisperer

أفضل تصميم أزياء Wakanda Forever

أفضل تصفيف شعر ومكياج  The Whale 

أفضل فيلم قصير   An Irish Goodbye

أفضل فيلم وثائقي   Navalny

أفضل فيلم أنميشين Guillermo del Toro's Pinocchio

 

السجادة البيج بدلا من الحمراء

وشهد لأول مرة حفل الأوسكار، الذي أقيم مؤخرًا، تحول السجادة الحمراء الشهيرة، التي يسير عليها النجوم، للون البيج، وهو ما علق عليه، مستشارًا الابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا، قائلين: "أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلا من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا في أنه لن تراق دماء… نريد هذا العام سجادة ذات لون يبعث على الهدوء والسكينة، وأن تكون ناعمة، مثل الشاطئ عند غروب الشمس". 

 

مقدمو حفل الأوسكار ٢٠٢٣

وقدم حفل الأوسكار، المذيع الكوميدي، جيمي كيميل، فيما شارك عدد من النجوم، في تقديم جوائز الحفل، مثل، هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيجورني ويفر، وجون ترافولتا.

 

ريهانا وليدي جاجا

وشهد حفل الأوسكار، تقديم المغنية ريهانا، والنجمة ليدي جاجا، عروض مباشرة على خشبة المسرح، حيث أدت ريهانا  أغنية "Lift Me Up" من فيلم "Black Panther: Wakanda Forever"، فيما غنت ليدي جاجا، Hold My Hand، وهي الأغنية الخاصة بفيلم توم كروز Top Gun: Maverick، والتي حصلت بسببها علي الترشيح الرابع لها لنيل جائزة الأوسكار.

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