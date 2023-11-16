تأهل سبورتنج كلوب كازابلانكا لمواجهة صد داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور)

نجح فريق سبورتنج كلوب كازابلانكا في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات بعد تغلبه علي وداركوا الغاني بنصف النهائي على ملعب أمادو جون كوليبالي.

وانتهت المباراة بفوز سبورتنج كلوب كازابلانكا بضربات الترجيح 4\3 ليواجه صن داونز الجنوب الأفريقي.

وخسرت سيدات الجيش الملكي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (0-1) أمس الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي تقام في كوت ديفوار.



وكان الجيش الطرف الأفضل في البداية واستحوذ على الكرة وكانت أولى الفرص لغزلان الشباك من تسديدة قوية تدخلت على إثرها الحارسة دلاميني.

Advertisements

وضغط صن داونز في الشوط الثاني، وحاول استغلال بعض الأخطاء الدفاعية، وتألقت الحارسة خديجة الرميشي في إنقاذ تسديدات خطيرة لصن داونز.



وفي الدقيقة 73، سجلت ربالي هدف الفوز لصن داونز، بعدما قابلت ركلة ركنية بتسديدة قوية في الشباك المغربية.



ولم يجد الجيش الحلول للتسجيل رغم الضغط الذي مارسه، حيث كانت أبرز فرصة من تسديدة سهام بوخامي حيث ردت العارضة الكرة، بينما لم يستغل صن داونز المرتدات الهجومية.



وتقام النسخة الثالثة بمشاركة 8 فرق، هي:

حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز سيكونان على رأس الفرق المشاركة في البطولة، وهوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية الذي ضمن ظهوره الأول فى البطولة.

بجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة وسبورتنج كازابلانكا المغربي وأس ماندي المالي وأمبيم داركوا الجامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.

وكان كاف قد قرر زيادة مكافآت البطولة إلى 400 ألف دولار للفريق حامل اللقب، و250 ألف دولار لصاحب المركز الثاني.