دوري أبطال إفريقيا، ملعب السلام يستضيف مباراة الاهلي وميدياما الغاني

دوري أبطال أفريقيا، أخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واخطر الأهلى الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني



وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهم الفريق الأحمر، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.