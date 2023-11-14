الكاف يعلن قائمة المنتجات والأندية المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الثلاثاء، عن الأندية والمنتخبات المرشحة للقب الأفضل في عام 2023 على مستوى الكرة النسائية.

ويجرى حفل الكاف في مراكش بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

الأندية والمنتخبات المرشحة لجوائز الأفضل على مستوى السيدات

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

بينما جاءت اختيارات الأندية كالتالي:

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"أتلتيكو أبيدجان - هوريكانز الغيني - داركوا ليدي الغاني - إي إس ماندي من مالي - الجيش الملكي وإس سي كازابلانكا من المغرب - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - نادي الملكات التنزاني".