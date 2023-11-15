الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية: تجهيز 693 مقرا استعدادا لانتخابات الرئاسة

محافظ الغربية، فيتو
محافظ الغربية، فيتو

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا،لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ـ 12 ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز ٦٩٣ مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

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جاء ذلك بحضور بحضور  المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد ممثلي جميع الأجهزة  المعنية بالعملية الانتخابية.

وحرص المحافظ خلال الاجتماع علي التأكيد علي كافة الاستعدادات الخاصة لضمان تهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، وإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10، 11، 12 ديسمبر من العام الجاري.

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وطالب محافظ الغربية بضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، مشيرا الى ربط كافة غرف العمليات مع مركز الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.


وأكد المحافظ على ضرورة توفير  عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية  والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه بالإضافة الي اختيار مقرات الانتخابات بالدور الارضي فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.


كما وجه رحمي بتوفير بيان يشمل أرقام كافة الجهات المعنية (إدارة الأزمات، الإسعاف، الحماية المدنيه، الشرطة، شركة المياه، شركة الكهرباء).

كما شدد المحافظ علي ضرورة اتخاذ ادارة المرور كافة التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

 

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا

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