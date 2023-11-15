تموين الغربية: المخزون الاستراتيجي آمن ومشاركة 87 منفذًا بمبادرة خفض الأسعار

أكد محمد هاشم مدير مديرية التموين بالغربية توفر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، لتلبية احتياجات المواطنين كافة من خلال منفذها إضافة إلي القطاع القطاع الخاص.

مبادرة خفض الأسعار

وأكد مشاركة 87 منفذًا بمبادرة خفض الأسعار تتضمن 52 سلسلة تجارية بجانب 23 منفذًا تابعًا لإحياء المحافظة و12 معرض سلعي موزعين علي 8 مراكز.

وأوضح خلال جولة علي منافذ صرف السلع التموينية في المحافظة بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة مليون و250 الف بطاقة يستفيد منها 2.5 مليون مواطن.

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أشار أبو هاشم أن المحافظة يوجد بها 77 مكتب تموين، و31 مركز خدمة مطور خاصة بإصدار بطاقات التموين التالفة والفاقد والفصل الاجتماعي.

منافذ صرف السلع التموينية

وأوضح أن إجمالي عدد منافذ صرف السلع التموينية تصل إلي 1800 منفذ علي مستوي المحافظة، تتضمن 1429 بدال تموين و360 فرع جمعيتي بالإضافة إلي 11 فرعًا المجمعات الاستهلاكية بجانب عدد 56 فرع للجمعيات التعاونية.

وأكد مدير مديرية التموين بالغربية، حيث يتم توفير 3470 طن سكر علي البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، بالإضافة إلي 1672 طن زيت شهريًا.

ولفت إلى تنظم أكثر من 12 حملة يوميًا علي المنافذ السلعية والمخابز للتأكد من توافر المنتجات بالاسعار المعلنة مع المتابعة المستمرة للتأكيد من الجودة، فضلًا عن مراجعة الكميات المستلمة بناء علي المستندات والدفاتر الموجودة بالمخازن ومطابقته مع مايتم صرفه للمواطنين أصحاب البطاقات لمنع تلاعب ضعاف النفوس.

الاستعداد لشهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف استعداداتها لشهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إستمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال الوزير أنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

من ناحية أخرى، قال المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين، أنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض أهلا رمضان لتصل إلي 6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة.

واضاف خطاب أن ذلك بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل إلي 14 الف طن شهريًا، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة.

وكشف خطاب أنه تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 الف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدي الشركة والذي يصل الي نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

وأوضح أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلي 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكلا من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 آخري مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدي 1350 مجمع استهلاكي وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

ولفت إلي أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخري لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد ادني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخري بخلاف الزيوت.

واكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية.