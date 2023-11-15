تخفيف الضغط على الخزان، أبرز مزايا مشروع محور أسوان البديل (فيديو)

محور بديل خزان أسوان، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصويرًا جويًا استعرضت فيه مشروع محور بديل خزان أسوان وأعمال التنفيذ التي تتم على أرض الواقع، ويعد المحور من أهم شرايين التنمية ونقلة اقتصادية كبيرة بجانب أهمية الكوبري الجديد في تسيير حركة المرور وتخفيف الضغط على خزان أسوان.

ومع قرب انتهاء المحور من تنفيذ المحور البالغ طوله 5.4كيلو متر،وعرضه 29 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 1.957مليار جنيه ويتضمن المحور 2 كوبري ونفق.

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ويسهم محور بديل خزان في الربط بين طريق (أسوان-برنيس)حتى الصحراوي الغربي (القاهرة أسوان) عابرا نهر النيل، والربط على طريق (أسوان -أبوسمبل).

رئيس الوزراء: الدولة المصرية حققت طفرة فى هذا الملف منذ 2014

وفي نفس السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية المحاور التى يتم تنفيذها على النيل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 حققت طفرة فى هذا الملف .

و تنفيذ هذا المحور يأتى في إطار التخطيط لتنفيذ محاور النيل بـ21 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 7 محاور هي: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر "محور روض الفرج"، وبني مزار، وطما، وجرجا بإجمالي تكلفة قدرها 8.5 مليار جنيه.

9 مليار جنيهًا تكلفة 8 محاور على النيل

كما أنه جاري العمل في تنفيذ 8 محاور أخرى هي: حلوان، وعدلي منصور، وسمالوط، وديروط، وقوص، وكلابشة، ودراو، وبديل خزان أسوان بإجمالي تكلفة 12.5 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 6 محاور جديدة أخرى على النيل هي الفشن، وأبوتيج، وعمروس، ومنفلوط، وشبراخيت، وسمنود بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محوراوكوبرى على النيل حاليًا، بدلًا من 38 محورا كوبرى على النيل كانت قبل يونيو 2014.