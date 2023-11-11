تفاصيل المؤتمر الدولي للنقل الذكي وتوطين الصناعة في مصر.. كل ما تريد معرفته عن خطة الوزارة لتطوير القطاع

المؤتمر الدولي للنقل الذكي، اختتمت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستية للشرق الأوسط وأفريقيا وانعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5-8 نوفمبر 2023.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير قرارات ومناقشات المؤتمر علي مدار أيام انعقاده.

حضور رئيس الوزاء للمعرض،فيتو

رئيس الوزراء يعطي الإذن ببدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات

وأفتتح الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات المعرض،وشهد الدكتور مصطفى مدبولي إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات وزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات حيث تم إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث في المسافة من (امبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة ) بطول 13.7 كم (وعدد 11 محطة) بواقع (4) محطات نفقية و(5) محطات علوية و(2) محطة سطحية، وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا الى جامعة القاهرة.

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وزير النقل،فيتو

وزير النقل خطة الوزارة على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير خلال كلمته عن رؤية وزارة النقل المصرية وأكد على أنها تقوم على فكرة تخطي نقل الركاب أو البضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

وزير النقل: نعتمد على السياسات المرنة والشاملة والمتطورة

وأشارالى أنه تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من اهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككى واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضرالمستدام الصديق للبيئة،كذلك التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية

وزير النقل: العنصر البشري ركيزة الأساسية فى تطوير

وأكد الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص -EPC+F - PPP ) وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

وزير النقل: الخطة تتضمن تطوير وتحديث عناصر منظومة النقل

وأضاف أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية - النقل النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

أهم إنجازات وزارة النقل في نقاط

- في مجال الطرق والكباري: إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق جديد.

- وفي مجال السكك الحديدية: تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي أطوال 10آلاف كم ( الوحدات المتحركة – البنية الاساسية – تطوير نظام الاشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري ) بهدف نقل 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا بالاضافة الي إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع باجمالي 2000 كم.

- وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي: استكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق باجمالي أطوال210 كم واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول اجمالي 105 كم وتنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل باجمالي اطوال 100 كم. وفي مجال النقل البحري: تنفيذ أرصفة جديدة بالموانئ بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتستوعب ٤٠٠ مليون طن سنويا و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويًا.

أحداث المؤتمر،فيتو

أحداث المؤتمر الدولي للنقل الذكي

• اصطفت بالساحة الخارجية للمعرض مشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

• أقيم جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة تم من خلال عرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة وضم الجناح شاشة رئيسية تم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل بالإضافة.

• تم عمل بث مباشر لإعطاء الأذن بتشغيل عدد من المشروعات.

• كما تم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في طوال أيام المؤتمر.

• كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل

• وتم تخصيص ساحة للإبتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

• وعملت الوزارة على توفير كافة وسائل النقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض بالاضافه لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي.