مزايا تطبيق منظومة ITS في مصر.. رصد 100 ألف مخالفة مرورية في شهر.. ربط النظام بنقاط الإسعاف والأكمنة.. والتوسع في استخدام الإسعاف الطائر

منظومة الـ ITS، شهدت الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في الطرق والكبارى التى تقوم بها وزارة النقل بالتعاون مع العديد من الشركات الخاصة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتمثل في توسعات العديد من الطرق والمحاور مما ساهم في استيعاب عدد كبيرة من السيارات، وتساهم عمليات التطوير في القضاء على التكدسات المرورية داخل القاهرة والمحافظات الأخرى.

وانعكست هذه التطورات على سرعة المركبات التي تستخدم هذه الطرق لذلك حرصت وزارة النقل على إيجاد نظم حديثة من أجل مراقبة هذه المحاور والطرق وتحقيق أكبر قدر من السلامة للركاب والأفراد والحفاظ على قواعد وإرشادات هذه المحاور.

ردارات الطرق،فيتو

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مزايا منظومة ITS تحصيل الغرامة فوريًا عن طريق المحافظ الألكترونية

وتعد منظومة ITS من أحدث المنظومات التي سعت وزارة النقل على تطبيقها وتقوم فكرة المنظومة الذكية على تواجد مجموع من الكاميرات متصلة بغرفة تحكم مركزية وتستخدم هذه المنظومة مجموعة من الرادارات الفرنسية الحديثة ترصد المخالفات في نفس الوقت ويتم إرسال رسالة نصية للمخالف فور التقاط المخالفة ويتم تحصل قيمة المخالفة فورًا من خلال المحافظ الإلكترونية.

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على متابعة الحوادث على الطرق وربطها مع نقاط الإسعاف لسرعة التدخل، كما تعمل المنظومة على رصد التغيرات الجوية ومتابعة حالة الجو أثناء السيول والأمطار بالإضافة الى التعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة والسيارات المسروقة والمبلغ عنها والتواصل مع أقرب نقطة وكمين.

غرفة مراقبة مركزية بالعاصمة الإدارية لمتابعة الطرق والكباري في جميع أنحاء مصر

وتم ربط منظومة ITS الذكية بغرفة عمليات ومراقبة تم تنفيذها داخل العاصمة الإدارة، تسطيع الدولة من خلالها متابعة الطرق الداخلة في جميع أنحاء الدولة بادارة من وزارة النقل والداخلية على مدار الساعة تقوم الغرف برصد كافة المخالفات والتكدسات على الطرق ومتابعة للأحوال الجوية وتمركز نقاط الإسعاف والأكمنة المرورية.

الدكتور أحمد الشامي،فيتو

الدكتور أحمد الشامي لـ فيتو: العائد من المنظومة عائد اجتماعي وآخر لإحكام السيطرة على الطرق

وأكد الدكتور أحمد الشامي مستشار النقل وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى لـ" فيتو" أن أنظمة المراقبة في الدول الحديثة تعتمد على مراقبة حالة الطرق المختلفة، وأن العائد من هذه المنظومة أما عائد اجتماعي يتمثل في رصد حالة الطريق أو عائد أخر يتمثل في إحكام السيطرة على الطرق من خلال مراقبة سرعة المركبات على الطرق والظروف المناخية.

وأشار الشامي الى أن البنية التكنولوجية الموجودة في مصر حاليًا غير مؤهلة لتحقيق الاستفادة الكاملة مثل غيرها من الدول لكن يمكن اعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة تجريبية،ويمكن الوصول الى الاستفادة القصوى من هذه المنظومة خلال سنتين من الآن حتى تستطيع الدولة ربط المنظومة بكل النقاط والأنظمة الأخرى.

وأضاف أن تطبيق هذا النظام في مصر عان من البط في استخدامه لأن نظام ITS يعتمد على ارسال رسالة فورية على تليفون الشخص المخالف حتى يستطيع دفع المخالفة فورًا ولكن ظهرت مشكلة في أن الرسالة لا يتم ارسالها في نفس الوقت مما عطل عملية الدفع الفوري للغرامة،وأن استخدام المنظومة في الطريق الدائري أمر مهم نظرًا للأهمية المحورية لهذا الطريق في ظل ما يشهده الطريق من أعمال تطوير وزيادة لعدد الحارات .

وأكد أن نجاح المنظومة في الطريق الدائري يعتمد على الدولة في نشر التوجهات والإشارات المرورية على جانبي الطريق بالإضافة الى وضع بعض الوسائل على حافة الحارات المرورية تحدث صوت في إطارات السيارات كنموذج لتنبيه السائق أنه تغطى الحارة المرورية الخاصة به والاستعانة باللوحات المضيئة على ارتفاع 6 متر، ويعتمد الشق الثاني على المواطن ومدى وعيه بأهمية الالتزام بقواعد الطريق.

عوامل نجاح منظومة IT'S في مصر

- وجود شبكة أنترنت قوية 4G تسطيع نقل الصورة الى غرفة المراقبة بطريقة أوضح وأسرع.

- زيادة غرف المراقبة على جانبي كل الطرق والمحاور وربطها بالغرفة المركزية داخل العاصمة الإدارية.

- تأهيل وتدريب الأفراد داخل غرفة المراقبة على التعامل المباشر والفوري مع المخالفات.

- ربط النظام بنقاط الإسعاف والأكمنة المرورية.

- التوسع في استخدام الإسعاف الطائر للتدخل الفوري في حالة الحوادث على الطرق الأساسية والمحاور.

- نشر الوعي بين قادة المركبات والسائقين والأفراد لكيفية التعامل مع المنظومة الحديثة.

وأوضح أن توفرا الموارد المالية من جانب الدولة لهذه المنظومة يساعد على تحقيق عملية ربط شامل لكافة الطرق والمواصلات ومراقبة فورية لجميع أنحاء الجمهورية وتوفر قدر كبير من الأمن على الطرق وعدم تعرض السيارات الي حوادث.

مراحل تنفيذ المشروع فى مصر



المرحلة الأولى للتنفيذ وهي طرق "القاهرة /السويس، القاهرة / الإسماعيلية /بورسعيد، الدائري الإقليمي، القطامية /العين السخنة، شبرا /بنها الحر، القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي"، والطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق الستة والتي سيتم استكمالها في المرحلة الثانية لتشمل 20 طريقا على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك خاصة وأن المنظومة تتمتع بإمكانية إضافة أي عدد من الطرق المستقبلية، كما تم استعراض أوجه تمويل المشروع والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذه.

أهداف تنفيذ المشروع فى مصر



1- سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة.

2- توفير الراحة للمسافرين.

3- زيادة السيطرة الأمنية على الطرق.

4- جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا بفضل الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق.

5- سترصد هذة الكاميرات أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

6- سيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة.

7- سيساهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق.

متابعة مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا في وقت سابق لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، (المرحلة الأولى)، وذلك بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي إدارة النظم بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، والوزارات المعنية.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتعاظمة لتطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي من شأنها أن تدخل الطرق مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، مؤكدًا أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.





وأوضح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع النقل الذكي، وخاصة ما يتعلق منه بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل طريق شبرا بنها الحر، والطريق الدائرئ حول القاهرة الكبرى، وكذا طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، وطريق القاهرة – القطامية العين السخنة، وكذا طريق القاهرة / السويس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، والقاهرة الإسكندرية الصحراوي.



وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد استعراض أهمية تطبيق تلك المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، وتوفير فرص استثمارية جديدة.





وقد تطرق الاجتماع إلى جهود التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ منظومة النقل الذكي؛ من أجل دفع العمل بهذا المشروع الحيويّ، وتذليل أي تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ؛ لسرعة إنجازه وفق المخطط الزمني المحدد.