وداعا لحوادث القطارات.. وزير النقل يوقع اتفاق عقد تصنيع "البواجي" في مصر محليا.. وهذا سر فشل المشروع سابقا

البواجي، مصطلح كان يتم سماعه دائما عند وقوع حوادث للقطارات دون معرفة لأهميته في حركة القطار إلى أن تم توقيع اتفاقية اليوم من وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC وشركة GANZ MOTOR KFT وشركة Tahawy Rail DWC LLC.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير أهمية البواجي للقطارات في الحفاظ على سلامة القطار

أهمية البواجي للقطارات في الحفاظ على سلامة القطار

تعرف بأنها الـ4 عجلات، التي تسير عليها العربات أو الجرار وفوق العجلات شاسية وسوست وزنها حوالي 17 طنًا”، ويحتوي البوجي على ”الفرامل”، وموتور التشغيل، ويختلف ذلك الماتور بحسب نوعية التشغيل فعلي سبيل ” المثال ـ في ” المترو” موتور التشغيل كهربائي، فيما يوجد فى قطارات السكة الحديد موتور ديزل.

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أهم أسباب سقوط البواجي في القطارات

ويعد من أسباب سقوط "البواجي"، سواء في العربات أو الجرارات، اتساع قضبان السكة الحديد عن المسافة المحددة لحجم عجلات القطارات، أو تقادم البواجي ذاتها، وعدم تركيبها وفقًا للمواصفات الهندسية المحددة لقوة الجر المحددة، وتتراوح سرعة البواجي فى مصر بين 70 وهذ فى العربات ” الصفراء ـ و90 بعض العربات المطورة والمعروفة بـ ” الزرقاء ـ، واقصاها 120 كيلو/ ساعة، وهي للعربات المكيفة والـ vip.

بواجي القطارات،فيتو

تفاصيل مشروع إنشاء بواجي القطارات وصيانتها في مصر

وشكلت البواجي واحدة من الأسباب الرئيسية في تزايد معدلات حوادث القطارات، وكان هناك مشروع لإنشاء بواجي القطارات وصيانتها، لكن نظرًا لقلة الخبرة، تعطل المشروع وتحولت المخرطة إلى أزمة، فعندما اختارت السكك الحديدية موقع المخرطة أخطأت التقدير واختارته في منطقة الحضرة بالإسكندرية، لكنها كانت بعيدة عن محطات الصرف الصحي وبقية الخدمات الأخرى التي يمكن أن تساعد على تشغيل المحطة، وهو ما جعل الهيئة بعد إنشاء المحطة لا تقوم بتشغيلها بسبب عدم وجود محطة للصرف الصحي.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هناك محاولات لصناعة بواجي القطارات مع شركات عالمية لصناعتها داخل مصر، وننتظر أيضا صناعة العجل الخاص بالعربات، حتى نوطن كل صناعات النقل في مصر.

وأكد أنه يتم حاليًا إقامة مجمع صناعي في منطقة برج العرب 66 فدانا مع الستوم فرنسية لتصنيع كل الوحدات المتحركة وفي المستقبل سيكون هناك تعاون مع نيرك المصرية، وسيتم تصنيع جميع الوحدات المتحركة بما فيهم القطار السريع، كما تقوم الستوم بإنشاء أول مرة تعمل مصنع للأنظمة خارج فرنسا في برج العرب.

وأوضح أن سبب الاعتماد على الاستيراد لقطع الغيار، نواجه تحديات بسبب تدبير العملة، ولو استمر هذا الوضع سنموت ولذلك توطين الصناعة مسألة حياة أو موت، ويجب توطين الصناعات في مصر وهو دور القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين بشكل رئيسي مع شركائنا من الخارج.

وزارة النقل تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - المواني البحرية - المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

وأشار الى أنه يتم العمل على تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية بإجمالي أطوال 10 آلاف كم (الوحدات المتحركة – البنية الأساسية – تطوير نظام الاشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري) بهدف نقل 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا بالإضافة إلى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم.

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي: استكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق بإجمالي أطوال 210 كم واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول إجمالي 105 كم وتنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل بإجمالي أطوال 100 كم.