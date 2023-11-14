الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري المحترفين، فوز طنطا وتعادل لافيينا مع حرس الحدود

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الثلاثاء علي مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني “أ” بمشاركة 20 فريقا والتي ينظمها اتحاد الكرة. 

وشهد اليوم الأخير فوز طنطا وتعادل لافيينا وحرس الحدود وتعادل القناة مع الاتصالات والسكة الحديد مع بروكسي.

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة لدوري المحترفين


طنطا ضد النجوم  2-1

القناة ضد الاتصالات  2-2

السكة الحديد ضد بروكسي 0-0

لافيينا ضد حرس الحدود  2-2

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثامنة

1- بتروجيت 15 نقطة
2- لافيينا إف سي 14 نقطة
3- غزل المحلة 14 نقطة
4- وادي دجلة 13 نقطة
5- حرس الحدود 13 نقطة
6- القناة 11 نقطة
7- الاتصالات 10 نقاط
8- السكة الحديد 10 نقاط
9- أبو قير للأسمدة 10 نقاط
10- دكرنس 10 نقاط
11- مكادي 9 نقاط
12- راية 9 نقاط
13- بترول أسيوط 9 نقاط
14- طنطا‏ 8 نقاط
15- بروكسي 8 نقاط
16- أسوان 7 نقاط
17- النجوم 6 نقاط
18- جمهورية شبين 5 نقاط
19- النصر للتعدين 4 نقاط
20- مصر المقاصة 3 نقاط

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نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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دوري المحترفين طنطا القناة السكة الحديد لافيينا حرس الحدود دوري القسم الثاني القسم الثاني

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