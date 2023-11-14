الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

اليوم، فعاليات الحفل التعريفى للطلاب الوافدين الجدد في جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

تشهد جامعة المنصورة  اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم التعريفى للطلاب  الوافدين الجدد وتعريفهم بالجامعة وكلياتها وبرامجها المميزة والخدمات التي تقدمها الجامعة وإدارة الوافدين وكذلك إدماجهم في مجتمع الجامعة، 

 

ويقام حفل لاستقبال الطلاب الوافدين الجدد بحضور  الدكتور شريف خاطر  رئيس الجامعة والنواب وبعض المستشارين الثقافيين وممثلي الهيئات الدبلوماسية وعمداء ووكلاء الكليات 
 

كما يقام الحفل بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة لجامعة المنصورة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

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وعلي صعيد آخر،  استضافت كلية الصيدلة جامعة المنصورة هذا العام ولأول مرة المؤتمر العلمي السنوي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الثامنة والعشرين، في إطار دعم جامعة المنصورة لأفكار الطلاب وتحقيقا لرؤية مصر 2030 في خلق جيل قادر على الارتقاء بالجمهورية الجديدة ومواكبة التطورات السريعة ومتطلبات سوق العمل.

 

 

 كما جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة كلا من الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة  والدكتورة رشا فتحي بروه وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة يسرا محمد الفار مدير برنامج الفارم دي ورائدة مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنصورة.                                                                                                          

وجاء ذلك أيضا بحضور الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة الدكتور ماجدة نصر نائب رئيس جامعة حورس وعميد كلية الصيدلة والدكتور حسن عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، الدكتورة  ناهد العناني عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، محمد عبداللطيف أمين عام الجامعة، سعد عبد الوهاب مدير الإدارة المركزية،  الدكتور خالد بشير وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، الدكتور هاني قناوي وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منى راشد ممثل عن نقابة الصيدلة وأمين الصندوق، رؤساء الأقسام العلمية ومديري البرامج والوحدات، الدكتور محمد شعبان رئيس الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.
 

 

 وأكدت الدكتورة منال عيد أن المؤتمر تكمن قيمته هذا العام في أنه يسلط الضوء على مجالات مختلفة ومتنوعة في مجال الصيدلة، مما يساهم في خلق جيل واعي ومثقف من شباب الصيادلة وتعد هذه النقطة المحورية من النقاط الأساسية في الارتقاء بمهنة الصيدلة وتصنيع الدواء مما يساهم بشكل إيجابي وفعال في الارتقاء بالجمهورية الجديدة. 

وأشارت الدكتورة رشا فتحي بروه أن هذه  المؤتمرات تعد بمثابة اكتشاف للمواهب العلمية ومواطن النبوغ والقدرات الإبداعية لدى الطلاب المتميزين بالجامعات المصريه وفرصة لتبادل الخبرات والثقافات عبر الأجيال.

ونظرا لما تمثله الجمعية العلمية ككيان ذو تأثير مجتمعي وإيمانا بدورهم البارز في مناقشة القضايا المجتمعية ومن ثم التوعية فسوف يتبني المؤتمر هذا العام  أحد أهم القضايا المؤثرة على الشباب وهي الصحة العقلية وعلاقتها بالإدمان. 

وأشارت الدكتورة يسرا الفار إلى مشاركة سبعة وثلاثون جامعة تقدموا للمشاركة معنا في المؤتمر بنسخته الثامنة والعشرين ممثلين بأكثر من 650 طالبا وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية.  


وأضافت أن  الملتقى العلمي المتميز يتضمن عدد من الفعاليات المتميزة علي هامش محاضرات المؤتمر وهي 
Career summit  وهو أول قمة مهنية تضم إحدى عشر مؤسسة علمية وصيدلية 
Hikma pharmaceuticals, anvil academy, circles association, EVA pharma, EPICO, Doppelherz, MEDUO, Nano gate Egypt, Ipsos, MEDICA and Hamza pharmacy
كما يتضمن المؤتمر EPSF model   وببساطة يمثل هذا نموذج محاكاة لـ  قمة المناخ cop 28   المزمع عقده في شهري نوفمبر وديسمبر وذلك لمناقشة التغيرات المناخية ومالها من تأثير كبير في حياة الأفراد.
وبما أن الجمعية العلمية تتميز بكونها رائدة في برامج التبادل الطلابي student exchange program فالملتقي هذا العام سوف يشهد sep festival  في ساحة كلية الصيدلة وذلك لنشر ثقافة التبادل الطلابي وأهمية تبادل الثقافات والخبرات بين الدول المختلفة العربية والأجنبية مما يكون له من عظيم الأثر في بناء شخصية الطلاب وتطور مهاراتهم بل وأيضا كوسيلة لجذب الطلاب الوافدين تحقيقا لرؤيه مصر 2030 وتماشيا مع توجهات الجمهورية الجديدة. 

جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام يشمل تقديم عدد من ورش العمل للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل ومنها LinkedIn CV writing, interviewing skills  وغيرها ولتوطين الروح التنافسية والإبداعية للطلاب ولإضافة روح من البهجة والألفة بينهم سيتم إقامة عدد من المسابقات في مجالي البحث العلمي وكذلك community pharmacy  وذلك لترسيخ ثقافة البحث العلمي.

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