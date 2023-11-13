جامعة أسيوط تعلن تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية

أصدرت جامعة أسيوط اليوم ؛ قرارًا رقم (3392) لسنة (2023)؛ بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالجامعة؛ (وحدة ذات طابع خاص)؛ لمدة ثلاث سنوات، وذلك برئاسة الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، وتعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ نائبًا لرئيس المركز.

مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة ؛ إلى دور المركز، وإسهاماته المتميزة؛ بوصفه واحدًا من أبرز الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والمختص بتدريب، وتنمية مهارات الطلاب من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية، في المجالات الاقتصادية، والإدارية، والمحاسبة، والأعمال المالية، والضريبية، والتأمينية، وإعداد وتأهيل الخريجين ؛للالتحاق بمواقع العمل، وسوق العمل الحر، وكذلك تقديم الاستشارات المالية والإدارية.

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مجلس إدارة مركز الاستشارات التجارية

ويضم مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية، بكلية التجارة، في عضويته، كلًا من: الدكتور برنس ميخائيل غطاس الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة والمراجعة، مديرًا للمركز، الدكتورة نادية أمين محمد علي الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال، الدكتور سليمان سعيد حسن علي الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، الدكتورة ولاء سيد محمد حسن المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة، الأستاذ عمرو إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، والأستاذة داليا الفونس فزمان مدير فرع هيئة تنمية الصعيد/ محافظة أسيوط.

جدير بالذكر، أن مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية؛ تأسس بناء على موافقة مجلس جامعة أسيوط، بجلسته رقم (439)، بتاريخ 17/1/1996، وأُضيف للمركز وحدة تدريب، وتأهيل خريجي الجامعة؛ لمقابلة احتياجات سوق العمل، ومتطلبات العمل الحر.