الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة الوادي الجديد تطلق سلسلة من الندوات التثقيفية للتوعية بأعراض حمى الضنك

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية عن " حمى الضنك"، وذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى والدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأوضح الدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تأتي فى إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي حول مرض «حمى الضنك» من خلال؛ التعريف بأسبابه، وأعراضه والتدابير الوقائية لتجنب انتشاره، والسيطرة عليه، يأتي ذلك بعد ظهور زيادة واضحة في معدلات الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء العالم، خلال العقد الأخير، إذ يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية؛ التي تنتقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض الحامل للفيروس، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع خاصة فى المناطق الحارة التي يزداد بها انتشار الحشرات وخاصة البعوض.

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وقال الدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية أن الجامعة تحرص على عقد سلسلة من  الندوات التثقيفية التى تسهم فى توعية الأفراد بالأمراض التى تشكل خطورة على حياتهم، وذلك يأتى انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

وعلي جانب آخر، نظمت إدارة جامعة الوادي الجديد ندوة حول مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل، وذلك بقاعة مركز تنمية القدرات بالمبنى الإداري بالجامعة بحضور السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية وعدد من العاملين من مختلف القطاعات الإدارية بالجامعة. 

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي على دعم الجامعة المستمر على التدريب وتأهيل الجهاز الإداري وخاصةَ في المجالات التي تساهم في تحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها، كذلك استغلال وقت العمل بالشكل الأمثل، مؤكدًا على أهمية تكثيف الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة مع الجهات المعنية والمتخصصة فى مجال التدريب لصقل قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة لرفع الوعي بالمهارات الإدارية. 

ومن جانبه قال حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية أن  الندوة  تأتي فى إطار حرص رئيس الجامعة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز بكافة القطاعات الإدارية.

وأضاف أن الندوة حاضر فيها  الدكتور أحمد سيد السباعي أستاذ بقسم إدارة الأعمال بجامعة أسيوط لتعريف العاملين على أهمية إدارة الوقت وضغوط العمل  والخصائص الرئيسية، والعوامل المضيعة للوقت، كما تضمنت الندوة الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال داخل المنظومة  الإدارية.

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